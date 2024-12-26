«Новая почта» установила новый рекорд по обработке отправлений – 2,24 млн в сутки

Подробности

В «Новой почте» отметили, что в отправлениях преобладали товары для дома, одежда и декоративная косметика.

«Мы побили рекорд – более 2,2 млн посылок в день! Это свидетельствует, что бизнес работает и поддерживает экономику Украины», – отметил совладелец компании Владимир Поперешнюк, поблагодарив клиентов компании, включая предпринимателей, чей бизнес держится даже в сложных условиях: при ракетных обстрелах, усилении налогового и регуляторного давления.

Контекст

К началу 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек сервиса. За первое полугодие компания расширила сеть до 12 100 отделений и 18 000 почтоматов. До конца года «Новая почта» планирует увеличить количество точек сервиса до 36 000.

В январе–сентябре 2024 года компания получила 30,81 млрд грн дохода, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако чистая прибыль снизилась на 49% и составила 1,65 млрд грн.

За год работы в Европе «Новая почта» доставила 1,3 млн посылок. Всего за 2024 год компания совершила 412 млн отправлений, что на 30% больше, чем в 2022 году.

К сентябрю 2024 года «Новая почта» планировала выйти на рынки 18 стран, однако к середине августа реализовала лишь 22% плана. Причины задержки и возможные коррективы в стратегии экспансии – в материале Forbes Ukraine.