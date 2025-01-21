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«Нова пошта» встановила рекорд відправлених посилок за рік – 480 млн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компанія «Нова пошта» у 2024 році доставила 480 млн посилок, що на 16% більше, ніж у 2023-му. Це рекордний показник в історії компанії, повідомила пресслужба компанії 21 січня.

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Деталі 

  • Серед найпопулярніших товарів – одяг, товари для дому, косметика, запчастини та харчі.
  • Особливе зростання зафіксовано у міжнародних доставках. Їх кількість сягнула 19 млн, що на 86% перевищує показник попереднього року. Найчастіше українці замовляють товари з Китаю, США, Польщі, Великої Британії та інших країн. Попитом користуються футляри та чохли, навушники, футболки, дитячі аксесуари та предмети побуту.

Контекст 

На початок 2024 року мережа «Нової пошти» складалася з 27 050 точок сервісу. Упродовж першого півріччя компанія збільшила кількість відділень до 12 100, а поштоматів – до 18 000. До кінця року мережа має зрости до 36 000 точок.

За девʼять місяців 2024 року «Нова пошта» отримала 30,81 млрд грн, що на 19,7% перевищує аналогічний період 2023-го. Однак чистий прибуток знизився на 49%, склавши 1,65 млрд грн.

Європейський напрям також демонструє позитивну динаміку: за рік компанія доставила 1,3 млн посилок у європейських країнах. Загалом у 2024 році «Нова пошта» здійснила 412 млн відправлень, це на 30% більше, ніж у 2022 році.

23 грудня 2024 року «Нова пошта» встановила новий рекорд з обробки відправлень – 2,24 млн за добу

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