Компания «Новая почта» закрывает грузовое отделение №2 в Святогорске Донецкой области из-за критического ухудшения ситуации с безопасностью. Последние месяцы компания была единственным бизнесом, который продолжал работать в городе, говорится в сообщении компании 16 декабря.
Детали
- Работу отделения обеспечивали пятеро сотрудников, которые продолжали выполнять свои обязанности, несмотря на постоянную опасность. Только в ноябре через отделение было отправлено и получено 3458 посылок – в среднем 115 отправлений в день.
- Компания отметила, что отделение в Святогорске фактически выполняло функцию пункта несокрушимости. «Новая почта» до последнего пыталась сохранить работу в городе, однако из-за обстрелов, приближения фронта и роста угрозы атак дронов на машины пребывание персонала стало критически опасным, говорится в сообщении.
- Всем сотрудникам отделения предложили работу в других городах и подразделениях «Новой почты».
- «Новая почта» обещает вернуться в Святогорск при первой же возможности, как сделала это в октябре 2022 года, после деоккупации города.
- Сейчас в Донецкой области продолжают работать 37 отделений и 181 почтомат «Новой почты».
Святогорск – самый северный город Донецкой области, расположенный на берегу реки Северский Донец, у границы трех областей – Донецкой, Харьковской и Луганской. В 2021 году здесь проживало почти 4500 человек. С июня по сентябрь 2022-го город был в оккупации россиян.
Контекст
«Новая почта» за девять месяцев 2025 года увеличила выручку на 22,5% – до 37,73 млрд грн, свидетельствуют данные промежуточной неконсолидированной отчетности. В то же время чистая прибыль компании уменьшилась на 6,2% и составила 1,54 млрд грн.
В то же время компания за девять месяцев 2025-го повысила консолидированную чистую прибыль на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд 876,38 млн грн. Чистый консолидированный доход вырос на 21,7% – до 45 млрд 727,67 млн грн.
Согласно информации на сайте компании, «Новая почта» имеет 110 терминалов и депо по Украине, в частности крупнейшие объекты, расположенные в Киеве, Харькове, Хмельницком, Львове, Днепре, Одессе и Запорожье.
В первой половине 2025 года компания обработала 238 млн посылок и грузов – это на 7% больше, чем за тот же период 2024-го. Международных отправлений стало 5,9 млн штук. Общая выручка выросла на 23% и составила 24,6 млрд грн.
За эти шесть месяцев сеть расширилась на 4777 новых объектов: добавлено 708 отделений и 4069 почтоматов.
