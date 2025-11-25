С 1 декабря «Новая почта» повысит тарифы на большинство видов доставки посылок. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Подробности

«Обновление тарифов необходимо, чтобы и в дальнейшем обеспечивать привычную скорость и качество услуг», – объяснили в «Новой почте».

Остается без изменений:

стоимость доставки посылок до 2 кг: по городу – 60 грн; по Украине – 80 грн.

доплата для посылок за доставку в поселок или село: отправка из поселка или села – без доплаты; доставка в поселок или село +25 грн.

как и раньше, комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация в пути, возврат документов и посылок, конверт для документов и пакеты от 0,5 до 4 кг уже учтены в стоимость доставки.

В то же время часть других тарифов обновлена:

введена доплата 10 грн на доставку в почтомат;

введена доплата за доставку или забор курьером посылок и документов в 50 грн;

тариф на доставку документов в фирменном конверте в отделение по городу составит – 60 грн, по Украине – 70 грн.

Доставка посылки между отделениями по городу:

до 2 кг – 60 грн (без изменений)

до 10 кг – 100 грн

до 30 кг – 160 грн

Доставка посылки между отделениями по Украине:

до 2 кг – 80 грн (без изменений)

до 10 кг – 120 грн

до 30 кг – 180 грн

Стоимость перевозки грузов весом более 30 кг между отделениями будет стоить на 1 гривню больше за каждый килограмм веса:

по городу – 6 грн/кг

по Украине в зависимости от зоны доставки – 10, 11 и 12 грн/кг

Если отправка габаритом свыше 120 см, начисляется доплата 150 грн, пояснили в «Новой почте». Тариф формируется следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).

Контекст

В начале 2024 года сеть «Новой почты» состояла из 27 050 точек обслуживания. Уже к концу первого полугодия 2024-го количество отделений достигло 12 100, а почтоматов – 18 000.

В первой половине 2025 года компания обработала 238 млн посылок и грузов – это на 7% больше, чем за тот же период 2024 года. Международных отправок стало 5,9 млн штук. Общая выручка выросла на 23% и составила 24,6 млрд грн.

За эти шесть месяцев сеть расширилась на 4777 новых объектов: добавлено 708 отделений и 4069 почтоматов.