С 1 декабря «Новая почта» повысит тарифы на большинство видов доставки посылок. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- «Обновление тарифов необходимо, чтобы и в дальнейшем обеспечивать привычную скорость и качество услуг», – объяснили в «Новой почте».
Остается без изменений:
- стоимость доставки посылок до 2 кг: по городу – 60 грн; по Украине – 80 грн.
- доплата для посылок за доставку в поселок или село: отправка из поселка или села – без доплаты; доставка в поселок или село +25 грн.
- как и раньше, комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация в пути, возврат документов и посылок, конверт для документов и пакеты от 0,5 до 4 кг уже учтены в стоимость доставки.
В то же время часть других тарифов обновлена:
- введена доплата 10 грн на доставку в почтомат;
- введена доплата за доставку или забор курьером посылок и документов в 50 грн;
- тариф на доставку документов в фирменном конверте в отделение по городу составит – 60 грн, по Украине – 70 грн.
Доставка посылки между отделениями по городу:
- до 2 кг – 60 грн (без изменений)
- до 10 кг – 100 грн
- до 30 кг – 160 грн
Доставка посылки между отделениями по Украине:
- до 2 кг – 80 грн (без изменений)
- до 10 кг – 120 грн
- до 30 кг – 180 грн
Стоимость перевозки грузов весом более 30 кг между отделениями будет стоить на 1 гривню больше за каждый килограмм веса:
- по городу – 6 грн/кг
- по Украине в зависимости от зоны доставки – 10, 11 и 12 грн/кг
Если отправка габаритом свыше 120 см, начисляется доплата 150 грн, пояснили в «Новой почте». Тариф формируется следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).
Контекст
В начале 2024 года сеть «Новой почты» состояла из 27 050 точек обслуживания. Уже к концу первого полугодия 2024-го количество отделений достигло 12 100, а почтоматов – 18 000.
В первой половине 2025 года компания обработала 238 млн посылок и грузов – это на 7% больше, чем за тот же период 2024 года. Международных отправок стало 5,9 млн штук. Общая выручка выросла на 23% и составила 24,6 млрд грн.
За эти шесть месяцев сеть расширилась на 4777 новых объектов: добавлено 708 отделений и 4069 почтоматов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.