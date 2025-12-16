Компанія «Нова пошта» закриває вантажне відділення №2 у Святогірську Донецької області через критичне погіршення безпекової ситуації. Останні місяці компанія була єдиним бізнесом, який продовжував працювати у місті, йдеться у повідомленні компанії 16 грудня.
- Роботу відділення забезпечували п’ятеро співробітників, які продовжували виконувати свої обов’язки попри постійну небезпеку. Лише у листопаді через відділення було надіслано та отримано 3458 посилок – у середньому 115 відправлень на день.
- Компанія зазначила, що відділення у Святогірську фактично виконувало функцію пункту незламності. «Нова пошта» до останнього намагалася зберегти роботу у місті, однак через обстріли, наближення фронту та зростання загрози атак дронів на автівки перебування персоналу стало критично небезпечним, йдеться у повідомленні.
- Усім працівникам відділення запропонували роботу в інших містах та підрозділах «Нової пошти».
- «Нова пошта» обіцяє повернутися у Святогірськ за першої ж можливості, як зробила це в жовтні 2022 року, після деокупації міста.
- Зараз на Донеччині продовжують працювати 37 відділень та 181 поштомат «Нової пошти».
Святогірськ – найпівнічніше місто Донецької області, розташоване на березі річки Сіверський Донець, біля кордону трьох областей – Донецької, Харківської та Луганської. У 2021 році тут проживало майже 4500 людей. З червня до вересня 2022-го місто було в окупації росіян.
Контекст
«Нова пошта» за дев’ять місяців 2025 року збільшила виторг на 22,5% – до 37,73 млрд грн, свідчать дані проміжної неконсолідованої звітності. Водночас чистий прибуток компанії зменшився на 6,2% і становив 1,54 млрд грн.
Водночас компанія за дев’ять місяців 2025-го підвищила консолідований чистий прибуток на 35,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 млрд 876,38 млн грн. Чистий консолідований дохід зріс на 21,7% – до 45 млрд 727,67 млн грн.
Згідно з інформацією на сайті компанії, «Нова пошта» має 110 терміналів і депо по Україні, зокрема найбільші об’єкти, розташовані у Києві, Харкові, Хмельницькому, Львові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.
У першій половині 2025 року компанія обробила 238 млн посилок і вантажів – це на 7% більше, ніж за той самий період 2024-го. Міжнародних відправлень стало 5,9 млн штук. Загальний виторг зріс на 23% і становив 24,6 млрд грн.
За ці шість місяців мережа розширилася на 4777 нових об’єктів: додано 708 відділень і 4069 поштоматів.
