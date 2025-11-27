«Новая почта» ввела инструмент на основе искусственного интеллекта, который ежедневно делает фото каждого из отделений логистического оператора и отчитывается о соблюдении стандартов , рассказал R&D директор Nova Евгений Хоменко на AI Summit от Forbes Ukraine 27 ноября. Это помогло компании сэкономить средства на физических проверках со стороны топ-менеджмента и улучшить качество сервиса.

Ключевые факты

До внедрения инструмента компания использовала стандартные проверки: на партнерские отделения отправлялся территориальный менеджер Nova, предварительно предупредив о своем приезде, рассказал Хоменко. «Он приезжает, а там всё – как в книге. А потом мы видим, что клиенты говорят немного иначе», – объяснил он.

По словам Хоменко, Nova внедрила технологию, позволяющую автоматически отслеживать соответствие стандартам. Вся сеть отделений оборудована камерами и должна соответствовать определенным стандартам, прописанным как чеклист.

Ежедневно ИИ делает фото каждого отделения и сразу анализирует на соблюдение стандартов, говорит Хоменко. «Где находится наш работник? В форме ли он? Находятся ли на своих местах определенные маркетинговые коммуникации? Не переполнен ли у нас мусорный бак?», – объясняет Хоменко.

Благодаря автоматизации процессов компания смогла гораздо снизить время и ресурсы, затраченные на контроль качества в разных отделениях. А также улучшить качество сервиса, говорит R&D директор Nova. «Обучаем наши модели искусственного интеллекта давать советы, которые улучшают взаимодействие с бизнес-партнерами. С некоторыми партнерами сотрудничество прекратили, потому что технологии, в частности AI, могут заменить их услуги», – поделился Хоменко.

Контекст

В начале 2024 года сеть «Новой почты» состояла из 27 050 точек обслуживания. Уже к концу первого полугодия 2024-го количество отделений достигло 12 100, а почтоматов – 18 000.

В первой половине 2025-го компания обработала 238 млн посылок и грузов – это на 7% больше, чем за тот же период 2024-го. Международных отправлений стало 5,9 млн шт. Общая выручка выросла на 23% и составила 24,6 млрд грн.

За эти шесть месяцев сеть расширилась на 4777 новых объектов: добавлено 708 отделений и 4069 почтоматов.

В 2024-м «Новая почта» возобновила работу R&D-центра и увеличивает инвестиции в разработки, рассказал Forbes директор R&D-подразделения «Новой почты» Евгений Хоменко. В 2023 году в работу подразделения компания инвестировала около $1 млн. План на 2024 год – $1,5 млн, говорит Хоменко. По его словам, в R&D-отделе компании 12 человек, разрабатывающих 30 проектов.