«Новая почта» из группы Nova за девять месяцев 2025 года повысила консолидированную чистую прибыль на 35,1% в годовом исчислении – до 2 млрд 876,38 млн грн. Чистый консолидированный доход вырос на 21,7% – до 45 млрд 727,67 млн грн. Об этом говорится в промежуточном отчете компании, опубликованном на ее сайте.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- Валовая прибыль «Новой почты» за девять месяцев 2025 года достигла 10 млрд 810,63 млн грн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, между тем прибыль от операционной деятельности выросла на 19,8% – до 5 млрд 675,07 млн грн.
- Компания за январь – сентябрь этого года направила на приобретение внеоборотных активов 2 млрд 942,8 млн грн, что на 39,7% меньше, чем за январь – сентябрь прошлого года.
- Получение ссуд за девять месяцев этого года сократилось на 16,6%, до 4,05 млрд грн, тогда как их погашение выросло на 68,8%, до 4,98 млрд грн, расходы на выплату процентов – на 24,8%, до 1,14 млрд грн, задолженности по финаренде – на 27,8%,
- Выплата дивидендов выросла на 68,2%, до 1,04 млрд грн.
- Остаток средств на конец третьего квартала, согласно отчету, составил 8,79 млрд грн против 9,09 млрд грн на начало года и 5,27 млрд грн год назад.
Контекст
«Новая почта» за девять месяцев 2025 года увеличила выручку на 22,5% – до 37,73 млрд грн, свидетельствуют данные промежуточной неконсолидированной отчетности. В то же время чистая прибыль компании уменьшилась на 6,2% и составила 1,54 млрд грн. По итогам первого полугодия 2025 года компания сообщала о росте консолидированной чистой прибыли на 18,6%, до 1,765 млрд грн, а консолидированного дохода – на 22%, до 29,829 млрд грн.
Согласно информации на сайте компании, у «Новой почты» 110 терминалов и депо по Украине, в том числе самые крупные объекты, расположенные в Киеве, Харькове, Хмельницком, Львове, Днепре, Одессе и Запорожье.
В первой половине 2025 года компания обработала 238 млн посылок и грузов – это на 7% больше, чем за тот же период 2024 года. Международных отправлений стало 5,9 млн штук. Общая выручка выросла на 23% и составила 24,6 млрд грн.
За эти шесть месяцев сеть расширилась на 4777 новых объектов: добавлено 708 отделений и 4069 почтоматов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.