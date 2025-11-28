«Новая почта» из группы Nova за девять месяцев 2025 года повысила консолидированную чистую прибыль на 35,1% в годовом исчислении – до 2 млрд 876,38 млн грн. Чистый консолидированный доход вырос на 21,7% – до 45 млрд 727,67 млн ​​грн. Об этом говорится в промежуточном отчете компании, опубликованном на ее сайте.

Подробности

Валовая прибыль «Новой почты» за девять месяцев 2025 года достигла 10 млрд 810,63 млн грн, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, между тем прибыль от операционной деятельности выросла на 19,8% – до 5 млрд 675,07 млн ​​грн.

Компания за январь – сентябрь этого года направила на приобретение внеоборотных активов 2 млрд 942,8 млн грн, что на 39,7% меньше, чем за январь – сентябрь прошлого года.

Получение ссуд за девять месяцев этого года сократилось на 16,6%, до 4,05 млрд грн, тогда как их погашение выросло на 68,8%, до 4,98 млрд грн, расходы на выплату процентов – на 24,8%, до 1,14 млрд грн, задолженности по финаренде – на 27,8%,

Выплата дивидендов выросла на 68,2%, до 1,04 млрд грн.

Остаток средств на конец третьего квартала, согласно отчету, составил 8,79 млрд грн против 9,09 млрд грн на начало года и 5,27 млрд грн год назад.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

«Новая почта» за девять месяцев 2025 года увеличила выручку на 22,5% – до 37,73 млрд грн, свидетельствуют данные промежуточной неконсолидированной отчетности. В то же время чистая прибыль компании уменьшилась на 6,2% и составила 1,54 млрд грн. По итогам первого полугодия 2025 года компания сообщала о росте консолидированной чистой прибыли на 18,6%, до 1,765 млрд грн, а консолидированного дохода – на 22%, до 29,829 млрд грн.

Согласно информации на сайте компании, у «Новой почты» 110 терминалов и депо по Украине, в том числе самые крупные объекты, расположенные в Киеве, Харькове, Хмельницком, Львове, Днепре, Одессе и Запорожье.

В первой половине 2025 года компания обработала 238 млн посылок и грузов – это на 7% больше, чем за тот же период 2024 года. Международных отправлений стало 5,9 млн штук. Общая выручка выросла на 23% и составила 24,6 млрд грн.

За эти шесть месяцев сеть расширилась на 4777 новых объектов: добавлено 708 отделений и 4069 почтоматов.