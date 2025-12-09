Объем российской нефти на танкерах в море вырос до максимума за 2,5 года – 3,68 млн баррелей в день. Об этом пишет Bloomberg 9 декабря. Избыток нефти оказывает давление на цены и затрудняет финансирование Москвой войны в Украине.

Детали

Экспорт сырой нефти России продолжает расти вторую неделю подряд, однако выгрузка грузов становится все большей проблемой. Удлинение маршрутов, когда суда перенаправляют грузы в Китай вместо Индии, привело к росту запасов российской нефти на море на 28% с конца августа.

За последние четыре недели Москва отгрузила 3,68 млн баррелей в день, что на 220 000 баррелей больше, чем в предыдущий период, и повторяет аналогичный рост предыдущей недели. Это самые высокие еженедельные поставки с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Однако рост объемов отгрузок частично нивелировался десятым подряд падением цен на нефть, из-за чего средняя стоимость морских поставок Москвы за четыре недели выросла всего на 1%. Нефть Urals из Черного моря и сорт ESPO с Тихого океана торговались по самым низким ценам с начала войны, а дисконты Urals к North Sea Dated достигли $25,80 за баррель – более чем вдвое больше, чем перед последними санкциями США.

Кроме того, крупнейший покупатель российской морской нефти может временно снизить закупки. Импорт российской нефти Индией ожидается на минимальном уровне за почти четыре года в начале следующего года из-за давления США. Продолжительность этого сокращения будет зависеть от поиска обходных путей и прогресса в заключении торгового соглашения между США и Индией, поскольку Нью-Дели пытается сбалансировать отношения с двумя государствами.

Контекст

В 2022 году страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть после начала полномасштабного вторжения, чтобы ограничить доходы Кремля и одновременно позволить третьим странам покупать российскую нефть через западные сервисы при условии, что цена не превышает установленный порог.

Зато Россия постепенно переориентировала поставки на азиатские рынки, используя собственный флот, значительная часть которого уже под санкциями. Эти танкеры обычно старые, с непрозрачной структурой собственности и без западного страхования.

Администрация Джо Байдена считала, что повышенные расходы России на танкерный флот будут ограничивать ее возможности финансировать войну. Зато администрация Дональда Трампа относилась к механизму потолка цен скептически и не поддержала снижение предельной цены на нефть с $60 до $47,6 за баррель, согласованное Великобританией, ЕС и Канадой в сентябре 2025 года.

По оценкам финского Центра исследования энергии и чистого воздуха, в октябре 44% российского экспорта нефти перевозили танкеры санкционного «теневого» флота, еще 18% – танкеры «теневого» флота без санкций, а суда, связанные со странами G7, ЕС и Австралией, обеспечивали 38% перевозок.

В целом для транспортировки подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы задействованы 1423 танкера, из которых 921 находится под санкциями США, Великобритании или ЕС, по данным Lloydʼs List Intelligence.