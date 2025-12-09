Обсяг російської нафти на танкерах у морі зріс до максимуму за 2,5 роки – 3,68 млн барелів на день. Про це пише Bloomberg 9 грудня. Надлишок нафти тисне на ціни та ускладнює фінансування Москвою війни в Україні.

Деталі

Експорт сирої нафти Росії продовжує зростати другий тиждень поспіль, проте вивантаження вантажів стає все більшою проблемою. Подовження маршрутів, коли судна перенаправляють вантажі до Китаю замість Індії, призвело до зростання запасів російської нафти на морі на 28% з кінця серпня.

За останні чотири тижні Москва відвантажила 3,68 млн барелів на день, що на 220 тис. більше, ніж у попередній період, і повторює аналогічне зростання попереднього тижня. Це найвищі щотижневі поставки з початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Проте зростання обсягів відвантажень частково нівелювалося десятим поспіль падінням цін на нафту, через що середня вартість морських поставок Москви за чотири тижні зросла лише на 1%. Нафта Urals з Чорного моря та сорт ESPO з Тихого океану торгувалися за найнижчими цінами з початку війни, а дисконти Urals до North Sea Dated сягнули $25,80 за барель – більш ніж удвічі більше, ніж перед останніми санкціями США.

Крім того, найбільший покупець російської морської нафти може тимчасово знизити закупівлі. Імпорт російської нафти Індією очікується на мінімальному рівні за майже чотири роки на початку наступного року через тиск США. Тривалість цього скорочення залежатиме від пошуку обхідних шляхів та прогресу в укладенні торговельної угоди між США та Індією, оскільки Нью-Делі намагається збалансувати відносини з двома державами.

Контекст

У 2022 році країни G7 запровадили стелю цін на російську нафту після початку повномасштабного вторгнення, щоб обмежити доходи Кремля та водночас дозволити третім країнам купувати російську нафту через західні сервіси за умови, що ціна не перевищує встановлений поріг.

Натомість Росія поступово переорієнтувала постачання на азійські ринки, використовуючи власний флот, значна частина якого вже під санкціями. Ці танкери зазвичай старі, з непрозорою структурою власності та без західного страхування.

Адміністрація Джо Байдена вважала, що підвищені витрати Росії на танкерний флот обмежуватимуть її можливості фінансувати війну. Натомість адміністрація Дональда Трампа ставилася до механізму стелі цін скептично і не підтримала зниження граничної ціни на нафту з $60 до $47,6 за барель, узгоджене Великою Британією, ЄС та Канадою у вересні 2025 року.

За оцінками фінського Центру дослідження енергії та чистого повітря, у жовтні 44% російського експорту нафти перевозили танкери санкційного «тіньового» флоту, ще 18% – танкери «тіньового» флоту без санкцій, а судна, пов’язані з країнами G7, ЄС та Австралією, забезпечували 38% перевезень.

У цілому для транспортування підсанкційної нафти з Росії, Ірану та Венесуели залучені 1423 танкери, з яких 921 перебуває під санкціями США, Великої Британії або ЄС, за даними Lloyd’s List Intelligence.