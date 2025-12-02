Морской экспорт российской сырой нефти из портов Балтийского моря в ноябре уменьшился на 15% по сравнению с октябрем. Это первое заметное следствие санкций администрации Трампа против «Лукойла» и «Роснефти», сообщил руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Детали

По его данным, в ноябре из балтийских портов было отгружено 10,104 млн тонн сырой нефти – на 1,78 млн тонн меньше, чем в октябре, когда зафиксировали рекордные 11,886 млн тонн. Количество танкеров также сократилось: с 99 до 87, и большинство из них – 75 судов – на момент обнародования статистики еще были в рейсах.

Клименко назвал это «эффектом первого испуга» после введения санкций и отметил, что делать окончательные выводы рано – ситуацию стоит оценивать по итогам декабря. Он добавил, что наибольшее падение 31% произошло в первые десять дней действия ограничений, но впоследствии российские компании начали адаптироваться.

Балтийское направление остается ключевым для морского экспорта российской нефти – на него приходится 50–60% всех отгрузок.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

Контекст

Цена российской нефти Urals упала до самого низкого уровня с марта 2023 года. Падение вызвало резкое уменьшение спроса после того, как администрация Дональда Трампа ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла». В результате стоимость Urals для Индии, главного покупателя, просела, а фрахтовые ставки на супертанкеры на ключевых маршрутах резко выросли.

Индийским нефтеперерабатывающим заводам сейчас предлагают Urals с наибольшим за последние два года дисконтом – около минус $7 за баррель к Dated Brent. До санкций скидка составляла примерно $3.

Одновременно повышенный спрос на альтернативную нефть с Ближнего Востока и США разогнал суточные ставки на VLCC до максимума с 2020 года – почти $137 000 в сутки, что на 576% выше, чем в начале 2025-го.