Один из самых крупных автодилеров в Украине Winner выступил против продления льгот на электромобили. Об этом говорится в заявлении компании от 29 октября.

Подробности

Отмечается, что компания поддерживает развитие рынка электрокаров и государственные инициативы по его стимулированию. В то же время, как отмечает Winner, Украина воюет с Россией, и каждый бизнес должен вносить вклад в победу и восстановление страны.

Поэтому, несмотря на возможные краткосрочные выгоды для своих продуктов, Winner не поддерживает продление нулевой ставки НДС и таможенных льгот. По мнению компании, справедливые взносы в бюджет – это общая ответственность.

Контекст

С 1 января 2019 года Верховная Рада отменила НДС и пошлину на растаможку электромобилей, а акциз снизила до €1 за кВт·ч. С 1 июля 2022 года при покупке электрокара не нужно платить сбор в Пенсионный фонд.

Для авто с двигателем внутреннего сгорания действуют ввозная пошлина 10%, акциз (зависит от топлива, объема двигателя и возраста), НДС 20% (от суммы стоимости, пошлины и акциза) и сбор в Пенсионный фонд 3–5% в зависимости от цены.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го количество электромобилей в Украине выросло почти в пять раз.

За три года войны импорт электрокаров составил около $3 млрд, а бюджет недосчитался 48 млрд грн, по оценке Forbes Ukraine. Льготы должны были закончиться 1 января 2026 года.