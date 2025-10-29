Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Один из самых крупных автодилеров в Украине выступил против продления льгот на электромобили

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Один из самых крупных автодилеров в Украине Winner выступил против продления льгот на электромобили. Об этом говорится в заявлении компании от 29 октября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Отмечается, что компания поддерживает развитие рынка электрокаров и государственные инициативы по его стимулированию. В то же время, как отмечает Winner, Украина воюет с Россией, и каждый бизнес должен вносить вклад в победу и восстановление страны.
  • Поэтому, несмотря на возможные краткосрочные выгоды для своих продуктов, Winner не поддерживает продление нулевой ставки НДС и таможенных льгот. По мнению компании, справедливые взносы в бюджет – это общая ответственность.

Контекст

С 1 января 2019 года Верховная Рада отменила НДС и пошлину на растаможку электромобилей, а акциз снизила до €1 за кВт·ч. С 1 июля 2022 года при покупке электрокара не нужно платить сбор в Пенсионный фонд.

Для авто с двигателем внутреннего сгорания действуют ввозная пошлина 10%, акциз (зависит от топлива, объема двигателя и возраста), НДС 20% (от суммы стоимости, пошлины и акциза) и сбор в Пенсионный фонд 3–5% в зависимости от цены.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го количество электромобилей в Украине выросло почти в пять раз.

За три года войны импорт электрокаров составил около $3 млрд, а бюджет недосчитался 48 млрд грн, по оценке Forbes Ukraine. Льготы должны были закончиться 1 января 2026 года.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні