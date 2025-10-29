Один з найбільших автодилерів в Україні, Winner, виступив проти продовження пільг на електромобілі. Про це йдеться в заяві компанії від 29 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Зазначається, що компанія підтримує розвиток ринку електрокарів і державні ініціативи для його стимулювання. Водночас, як зазначає Winner, Україна воює з Росією, і кожен бізнес має робити внесок у перемогу та відновлення країни.
- Тому, попри можливі короткострокові вигоди для власних продуктів, Winner не підтримує продовження нульової ставки ПДВ і митних пільг. На думку компанії, справедливі внески до бюджету – це спільна відповідальність.
Контекст
З 1 січня 2019 року Верховна Рада скасувала ПДВ і мито на розмитнення електромобілів, а акциз зменшила до 1 євро за кВт·год. З 1 липня 2022 року при купівлі електрокара не треба платити збір до Пенсійного фонду.
Для авто з двигуном внутрішнього згоряння діють ввізне мито 10%, акциз (залежить від палива, об’єму двигуна та віку), ПДВ 20% (від суми вартості, мита й акцизу) та збір до Пенсійного фонду 3–5% залежно від ціни.
З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го кількість електромобілів в Україні зросла майже вп’ятеро.
За три роки війни імпорт електрокарів сягнув близько $3 млрд, а бюджет недорахувався 48 млрд грн, за оцінкою Forbes Ukraine. Пільги мали закінчитися 1 січня 2026 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.