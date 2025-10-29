Один з найбільших автодилерів в Україні, Winner, виступив проти продовження пільг на електромобілі. Про це йдеться в заяві компанії від 29 жовтня.

Деталі

Зазначається, що компанія підтримує розвиток ринку електрокарів і державні ініціативи для його стимулювання. Водночас, як зазначає Winner, Україна воює з Росією, і кожен бізнес має робити внесок у перемогу та відновлення країни.

Тому, попри можливі короткострокові вигоди для власних продуктів, Winner не підтримує продовження нульової ставки ПДВ і митних пільг. На думку компанії, справедливі внески до бюджету – це спільна відповідальність.

Контекст

З 1 січня 2019 року Верховна Рада скасувала ПДВ і мито на розмитнення електромобілів, а акциз зменшила до 1 євро за кВт·год. З 1 липня 2022 року при купівлі електрокара не треба платити збір до Пенсійного фонду.

Для авто з двигуном внутрішнього згоряння діють ввізне мито 10%, акциз (залежить від палива, об’єму двигуна та віку), ПДВ 20% (від суми вартості, мита й акцизу) та збір до Пенсійного фонду 3–5% залежно від ціни.

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го кількість електромобілів в Україні зросла майже вп’ятеро.

За три роки війни імпорт електрокарів сягнув близько $3 млрд, а бюджет недорахувався 48 млрд грн, за оцінкою Forbes Ukraine. Пільги мали закінчитися 1 січня 2026 року.