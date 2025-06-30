Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:45 хвилин
За три года войны украинцы завезли в страну электрокаров на около $3 млрд. Бюджету это обошлось в 48 млрд грн, по расчетам Forbes Ukraine. С 1 января 2026 года действие льгот должно закончиться. Но народные депутаты предлагают их продлить. Почему и как в Украине сформировались лучшие условия для ввоза электрокаров в Европе?
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
«Алло» начинает автобизнес», – заявил 25 июня Дмитрий Деревицкий, основатель маркетплейса, входящего в пятерку крупнейших в Украине. «Алло» открыла предзаказ на серию китайских электрических спорткаров Хiaomi SU7. Цена достигает $80 000.
Рынок электрокаров – растущий сегмент, и «Алло» хочет участвовать в его развитии, объясняет Деревицкий. «Прогнозируем рост рынка минимум на 50% год к году», – говорит он. Это около 17 000 новых электромобилей до конца года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.