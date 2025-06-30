Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Льготы на импорт электрокаров стоили бюджету 48 млрд грн за время войны. Депутаты хотят продлить их минимум на год. Стоит ли оно того?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

3 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:45 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:45

За три года войны украинцы завезли в страну электрокаров на около $3 млрд. Бюджету это обошлось в 48 млрд грн, по расчетам Forbes Ukraine. С 1 января 2026 года действие льгот должно закончиться. Но народные депутаты предлагают их продлить. Почему и как в Украине сформировались лучшие условия для ввоза электрокаров в Европе?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

«Алло» начинает автобизнес», – заявил 25 июня Дмитрий Деревицкий, основатель маркетплейса, входящего в пятерку крупнейших в Украине. «Алло» открыла предзаказ на серию китайских электрических спорткаров Хiaomi SU7. Цена достигает $80 000.

Рынок электрокаров – растущий сегмент, и «Алло» хочет участвовать в его развитии, объясняет Деревицкий. «Прогнозируем рост рынка минимум на 50% год к году», – говорит он. Это около 17 000 новых электромобилей до конца года.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні