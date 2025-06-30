За три года войны украинцы завезли в страну электрокаров на около $3 млрд. Бюджету это обошлось в 48 млрд грн, по расчетам Forbes Ukraine. С 1 января 2026 года действие льгот должно закончиться. Но народные депутаты предлагают их продлить. Почему и как в Украине сформировались лучшие условия для ввоза электрокаров в Европе?