Один из самых больших маркетплейсов одежды Kasta будет продавать технику. Товары будет представлять «Фокстрот»

С 13 ноября около 10 000 товаров «Фокстрота» представлены на маркетплейсе Kasta на постоянной основе.

Ключевые факты

Коллаборация Фокстрот и Kasta включает размещение на маркетплейсе более 7750 товаров категории Бытовая техника и электроника, в том числе телефонов iPhone и Samsung, зарядных станций EcoFlow, мультипечей Phillips, Electrolux, Xiaomi и прочих.

Кроме того, ритейлер представил свыше 1800 товаров для дома и более 100 приборов для красоты, здоровья и спорта.

Покупателям новой категории товаров доступен сервис подписки Kasta Black. Также предлагаются бесплатная доставка и возврат заказов.

Товары ритейлера представлены в главном меню маркетплейса Kasta с пометкой «Техника Фокстрот».

Контекст

«Фокстрот» – одна из самых крупных в Украине омниканальных торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники. На май 2024 «Фокстрот» был представлен 123 магазинами в 66 городах Украины, в том числе – в прифронтовых Херсоне, Краматорске и Славянске.

Выручка ритейлера составила 12,7 млрд грн в 2023 году, что на 26% больше, чем годом ранее. Бренд «Фокстрот» развивает группа компаний «Фокстрот». Соучредители – Валерий Маковецкий, 63, и Геннадий Выходцев, 64.

Kasta – один из самых крупных маркетплейсов одежды, обуви и аксессуаров в Украине с более чем 5000 партнеров и 2 млн товаров. Основанная в 2010 году предпринимателем Андреем Логвиным, 43, компания начинала свою деятельность как интернет-магазин, работавший по модели flash sales.

В 2022 году Kasta перешла к работе в формате маркетплейса. Выручка ООО «Каста Групп» в 2023 году составила 141 млн грн.

Обе компании в 2024 году вошли в список самых крупных игроков e-commerce в Украине.