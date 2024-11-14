Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Один из самых больших маркетплейсов одежды Kasta будет продавать технику. Товары будет представлять «Фокстрот»

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

1 хв читання

Один из самых больших маркетплейсов одежды Kasta будет продавать технику. Товары будет представлять «Фокстрот» /пресс-служба «Фокстрота»

пресс-служба «Фокстрота»

С 13 ноября около 10 000 товаров «Фокстрота» представлены на маркетплейсе Kasta на постоянной основе.

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Ключевые факты

  • Коллаборация Фокстрот и Kasta включает размещение на маркетплейсе более 7750 товаров категории Бытовая техника и электроника, в том числе телефонов iPhone и Samsung, зарядных станций EcoFlow, мультипечей Phillips, Electrolux, Xiaomi и прочих.
  • Кроме того, ритейлер представил свыше 1800 товаров для дома и более 100 приборов для красоты, здоровья и спорта.
  • Покупателям новой категории товаров доступен сервис подписки Kasta Black. Также предлагаются бесплатная доставка и возврат заказов.
  • Товары ритейлера представлены в главном меню маркетплейса Kasta с пометкой «Техника Фокстрот».

Контекст

«Фокстрот» – одна из самых крупных в Украине омниканальных торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники. На май 2024 «Фокстрот» был представлен 123 магазинами в 66 городах Украины, в том числе – в прифронтовых Херсоне, Краматорске и Славянске.

Выручка ритейлера составила 12,7 млрд грн в 2023 году, что на 26% больше, чем годом ранее. Бренд «Фокстрот» развивает группа компаний «Фокстрот». Соучредители – Валерий Маковецкий, 63, и Геннадий Выходцев, 64.

Kasta – один из самых крупных маркетплейсов одежды, обуви и аксессуаров в Украине с более чем 5000 партнеров и 2 млн товаров. Основанная в 2010 году предпринимателем Андреем Логвиным, 43, компания начинала свою деятельность как интернет-магазин, работавший по модели flash sales.

В 2022 году Kasta перешла к работе в формате маркетплейса. Выручка ООО «Каста Групп» в 2023 году составила 141 млн грн.

Обе компании в 2024 году вошли в список самых крупных игроков e-commerce в Украине.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине