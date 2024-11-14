Один з найбільших маркетплейсів одягу Kasta продаватиме техніку. Товари представлятиме «Фокстрот»

З 13 листопада близько 10 000 товарів «Фокстрот» представлені на маркетплейсі Kasta на постійній основі. Про це повідомила пресслужба одного з найбільших в Україні продавців техніки та електроніки.
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Ключові факти
- Колаборація «Фокстрот» і Kasta включає розміщення на маркетплейсі більше 7750 товарів категорій «Побутової техніки та електроніки», зокрема телефони iPhone і Samsung, зарядні станції EcoFlow, мультипічи Phillips, Electrolux, Xiaomi та інше.
- Крім того, ритейлер представив більше 1800 товарів для дому та понад 100 приборів для краси, здоров’я та спорту.
- Покупцям нової категорії товарів доступний сервіс підписки Kasta Black. Також пропонують безкоштовні доставку та повернення замовлень.
- Товари ритейлера представили у головному меню маркетплейсу Kasta позначкою «Техніка Фокстрот».
Контекст
«Фокстрот» – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажів електроніки та побутової техніки. На травень 2024-го «Фокстрот» був представлений 123 магазинами в 66 містах України, в тому числі – в прифронтових Херсоні, Краматорську і Слов’янську.
Виторг ритейлера склав 12,7 млрд грн у 2023 році, що на 26% більше, ніж роком раніше. Бренд «Фокстрот» розвиває група компаній «Фокстрот». Співзасновники – Валерій Маковецький, 63, і Геннадій Виходцев, 64.
Kasta – один з найбільших маркетплейсів одягу, взуття та аксесуарів в Україні з більш ніж 5000 партнерів та 2 млн товарів. Заснована у 2010 році підприємцем Андрієм Логвіним, 43, компанія починала свою діяльність як інтернет-магазин, що працював по моделі flash sales.
У 2022-му Kasta перейшла до роботи у форматі маркетплейсу. Виторг ТОВ «Каста Груп» у 2023 році склав 141 млн грн.
Обидві компанії у 2024 році увійшли у список найбільших гравців e-commerce в Україні.
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