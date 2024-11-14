Один з найбільших маркетплейсів одягу Kasta продаватиме техніку. Товари представлятиме «Фокстрот»

З 13 листопада близько 10 000 товарів «Фокстрот» представлені на маркетплейсі Kasta на постійній основі. Про це повідомила пресслужба одного з найбільших в Україні продавців техніки та електроніки.

Ключові факти

Колаборація «Фокстрот» і Kasta включає розміщення на маркетплейсі більше 7750 товарів категорій «Побутової техніки та електроніки», зокрема телефони iPhone і Samsung, зарядні станції EcoFlow, мультипічи Phillips, Electrolux, Xiaomi та інше.

Крім того, ритейлер представив більше 1800 товарів для дому та понад 100 приборів для краси, здоров’я та спорту.

Покупцям нової категорії товарів доступний сервіс підписки Kasta Black. Також пропонують безкоштовні доставку та повернення замовлень.

Товари ритейлера представили у головному меню маркетплейсу Kasta позначкою «Техніка Фокстрот».

Контекст

«Фокстрот» – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажів електроніки та побутової техніки. На травень 2024-го «Фокстрот» був представлений 123 магазинами в 66 містах України, в тому числі – в прифронтових Херсоні, Краматорську і Слов’янську.

Виторг ритейлера склав 12,7 млрд грн у 2023 році, що на 26% більше, ніж роком раніше. Бренд «Фокстрот» розвиває група компаній «Фокстрот». Співзасновники – Валерій Маковецький, 63, і Геннадій Виходцев, 64.

Kasta – один з найбільших маркетплейсів одягу, взуття та аксесуарів в Україні з більш ніж 5000 партнерів та 2 млн товарів. Заснована у 2010 році підприємцем Андрієм Логвіним, 43, компанія починала свою діяльність як інтернет-магазин, що працював по моделі flash sales.

У 2022-му Kasta перейшла до роботи у форматі маркетплейсу. Виторг ТОВ «Каста Груп» у 2023 році склав 141 млн грн.

Обидві компанії у 2024 році увійшли у список найбільших гравців e-commerce в Україні.