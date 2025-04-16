Минэнерго отреагировало на отказ Болгарии продать Украине оборудование для ХАЭС

Министерство энергетики Украины не получило официального заявления от правительства Болгарии о продаже двух корпусов реакторов ВВЭР-1000 для энергоблоков ХАЭС-3,4. Об этом 16 апреля пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

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«Официальную позицию Болгарии мы не получили, поэтому любые комментарии преждевременны», – заявили в ведомстве в среду.

Украина заинтересована в приобретении оборудования для достраивания двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, что соответствует решению Верховной Рады.

В Минэнерго подчеркнули, что этот проект является ключевым для энергетической безопасности страны.

Контекст

В 2023 году Украина и Болгария начали переговоры о покупке двух российских ядерных реакторов, предназначенных для незавершенного проекта АЭС «Белене». В феврале 2024 года Верховная Рада одобрила их приобретение для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, а в марте президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

14 марта министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Болгария готовится передать реакторы Украине.

15 апреля вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров заявил, что правительство отказалось от продажи, ссылаясь на необходимость развития собственной атомной энергетики из-за роста цен на электроэнергию. По его словам, решение было поддержано всеми партнерами правительства.