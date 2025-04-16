Міненерго відреагувало на відмову Болгарії продати Україні обладнання для ХАЕС

Міністерство енергетики України не отримало офіційної заяви від уряду Болгарії стосовно продажу двох корпусів реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків ХАЕС-3,4. Про це 16 квітня пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу Міненерго.

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«Офіційної позиції Болгарії ми не отримали, тому будь-які коментарі передчасні», – заявили у відомстві в середу.

Зазначається, що Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, що відповідає рішенню Верховної Ради.

У Міненерго наголосили, що цей проєкт є ключовим для енергетичної безпеки країни.

Контекст

У 2023 році Україна та Болгарія розпочали переговори про купівлю двох російських ядерних реакторів, призначених для незавершеного проєкту АЕС «Белене». У лютому 2024 року Верховна Рада схвалила їхнє придбання для будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, а в березні президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

14 березня міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що Болгарія готується передати реактори Україні.

15 квітня віцепрем’єр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що уряд відмовився від продажу, посилаючись на потребу розвитку власної атомної енергетики через зростання цін на електроенергію. За його словами, рішення підтримали всі партнери уряду.