Зеленский подписал закон о закупке реакторов для Хмельницкой АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11392, где разрешается АО «НАЭК «Энергоатом» приобрести в Болгарии оборудование для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины 13 марта.

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Отмечается, что документ устанавливает правовые основания и разрешает приобретение определенного оборудования, учитывая «стратегическое значение атомной энергетики для Украины».

Ожидается, что это поможет компенсировать потерянные мощности энергосистемы из-за оккупации Запорожской АЭС и массированных ракетных атак со стороны России.

Контекст

Переговоры по закупке реакторов для Хмельницкой атомной электростанции стартовали в июле 2023 года после того, как парламент Болгарии предоставил полномочия министру энергетики вести переговоры с Украиной о продаже оборудования, первоначально предназначенного для упраздненного проекта АЭС «Белене». Этот проект Болгария официально приостановила еще в 2012 году. Для реализации соглашения Украине необходимо было принять закон о строительстве энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

В апреле 2024 года правительство внесло соответствующий законопроект №11146, который 17 июня поддержал парламентский комитет по энергетике. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук тогда заявил о наличии широкой поддержки среди депутатов.

Впрочем, уже 18 июня документ неожиданно был снят с рассмотрения в сессионном зале. Член энергетического комитета Андрей Жупанин подверг критике инициативу, подчеркнув, что покупка реакторов, произведенных российским «Росатомом» для болгарского проекта «Белене», противоречит интересам Украины.

В итоге 17 декабря Верховная Рада полностью отказалась от рассмотрения этого законопроекта. А уже 23 января 2025 года НАБУ возбудило уголовное дело по возможной растрате 430 млн грн, связанной с подготовкой к строительству новых энергоблоков.

Несмотря на критику, 4 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский подчеркнул, что достройка Хмельницкой АЭС является приоритетом для энергетической независимости страны и стабильности региона.

В результате, 11 февраля Верховная Рада приняла новый законопроект №11392, официально позволяющий «НАЭК «Энергоатом» приобрести в Болгарии оборудование для завершения строительства энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.