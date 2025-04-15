Болгария отказалась продавать Украине российские реакторы для Хмельницкой АЭС

Правительство Болгарии отказалось продавать Украине два российских ядерных реактора, которые предназначались для остановленного проекта АЭС «Белене». Об этом заявил вице-премьер страны и глава болгарской Социалистической партии Атанас Зафиров, пишет болгарский Forbes.
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- Он заявил, что решение одобрили все правительственные партнеры, включая лидера ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), экс-премьера Бойко Борисова.
- Зафиров аргументировал это необходимостью развития атомной энергетики в Болгарии из-за глобального роста цен на электроэнергию.
Контекст
В 2023 году Болгария и Украина начали переговоры по приобретению двух российских ядерных реакторов, которые ранее были предназначены для замороженного проекта АЭС «Белене».
В феврале Верховная Рада одобрила их покупку для дальнейшего использования в строительстве 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.
В марте президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, предусматривающий закупку оборудования в Болгарии.
Министр энергетики Герман Галущенко 14 марта сообщал, что София готовит правительственное решение о передаче реакторов Украине.
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