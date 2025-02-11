Верховная Рада разрешила «Энергоатому» приобрести оборудование для достройки Хмельницкой АЭС

Верховная Рада поддержала законопроект №11392, по которому разрешается АО «НАЭК «Энергоатом» приобрести у Болгарии оборудование для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции, сообщил народный депутат Ярослав Железняк 11 февраля.

Ключевые факты

Соответствующее решение принято на заседании парламента, за проголосовали 269 депутатов.

Документ предоставляет «Энергоатом» разрешение на приобретение оборудования, необходимого для будущего строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, у государственной энергетической компании Болгарии – Natsionalna Elektricheska Kompania EAD.

По словам Железняка, «десятки миллиардов пойдут в Болгарию для покупки российских реакторов». Он уточнил, что речь идет о разрешении на покупку оборудования, а не на начало строительства.

10 февраля комитет Рады по антикоррупционной политике признал, что подготовленный ко второму чтению законопроект не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства. В частности, в проекте был обнаружен потенциально коррупциогенный фактор, который заключается в непрозрачности определения предлагаемого типа реакторных установок.

Отмечается, что при доработке проекта ко второму чтению не был проведен анализ возможности использования других типов реакторных установок для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС и соотношения стоимости строительства этих энергоблоков при использовании альтернативного оборудования.

Контекст

История с реакторами для ХАЭС началась еще в июле 2023 года, когда парламент Болгарии уполномочил своего министра энергетики вести переговоры с украинским Минэнерго по продаже оборудования, предназначенного для АЭС «Белене». Этот проект Болгария упразднила в 2012 году, а для заключения такой сделки необходимо законодательное решение о строительстве ХАЭС-3 и ХАЭС-4.

Законопроект о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, зарегистрированный правительством в апреле 2024 года под №11146, получил поддержку энергетического комитета Верховной Рады 17 июня для принятия за основу. Вскоре спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что среди депутатов есть значительный консенсус по этому документу.

Однако уже 18 июня 2024-го законопроект был снят с рассмотрения в сессионном зале. Член энергетического комитета Андрей Жупанин назвал документ противоречащим интересам государства, в частности из-за планов закупки двух ядерных реакторов производства «Росатома» из недостроенной АЭС «Белене» в Болгарии.

17 декабря 2024-го Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

23 января НАБУ возбудило дело о растрате 430 млн грн на строительство новых атомных энергоблоков.

4 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что проект достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС «является ключом к энергетической независимости Украины и энергетической стабильности региона, и важно, чтобы народные депутаты Украины поддержали этот проект».

Детальнее о том, сколько будет стоить оборудование для достройки Хмельницкой АЭС, читайте здесь.