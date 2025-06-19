Совладельцы сети магазинов «Фокстрот» Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев инвестируют миллионы долларов в солнечные электростанции и установки хранения энергии. Когда они планируют окупить вложения?

До конца 2025 года группа компаний «Фокстрот» Валерия Маковецкого и Геннадия Выходцева планирует нарастить собственные мощности генерации электроэнергии на 50% — до 120 МВт, говорит Вадим Данилков, отвечающий за энергетический бизнес «Фокстрота».

С 2019-го группа владеет тремя солнечными электростанциями в Черновицкой и Николаевской области мощностью 80 МВт. В 2024-м они сгенерировали 526 млн грн дохода, что на 15% больше, чем в прошлом. Прибыль станций удвоилась до 321 млн грн.