Омниканальный ритейлер электроники «Фокстрот» в первом полугодии увеличил онлайн-продажи на 52%, а общий товарооборот компании вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании от 5 августа.

Подробности

В частности, онлайн-продажи на платформе FOXTROT.UA за полгода увеличились на 52%, а во втором квартале – на 83%. Количество заказов в интернете выросло на 63%, а посещаемость сайта – на 47%.

Мобильное приложение «Фокстрот» показало рост аудитории вчетверо – до почти 500 000 пользователей (против 115 000 в прошлом году). Доля продаж через приложение удвоилась и составляет 12% от общего объема онлайн-продаж.

Общий товарооборот «Фокстрот» за первое полугодие 2025 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

Среди категорий, показавших значительный рост – кондиционеры (рост более чем вдвое), мультипечи (вчетверо), кофемашины, пылесосы и встроенная кухонная техника (в 1,5 раза).

Также «Фокстрот» отмечает положительную динамику в сегменте непрофильных товаров: в 2024-м добавлено более 80 000 новых позиций, а за первое полугодие 2025 года этот сегмент вырос на 17%.

В 2025-м «Фокстрот» открыл три новых магазина (во Львове, Чабанах и Броварах) и обновил два в соответствии с современным форматом с акцентом на безбарьерность в рамках проекта «Безбарьерный Фокстрот». В настоящее время сеть насчитывает 125 магазинов.

За первое полугодие 2025 года ритейлер уплатил в госбюджет 505 млн грн налогов (+17% к прошлому году), из них 270 млн грн – за второй квартал.

Контекст

«Фокстрот» остается одной из крупнейших омниканальных сетей в Украине по количеству магазинов и объему продаж электроники и бытовой техники. К началу августа 2025-го компания работает в 68 городах, обладает 125 магазинами, онлайн-платформой Foxtrot.ua и мобильным приложением.

По данным YouControl, выручка ООО «ФТД-Ритейл» (Киев), развивающего сеть, в 2024 году составила 14,883 млрд грн (+17,6% к 2023-му). Чистая прибыль – 6,721 млн грн (против 314,436 млн грн в 2023 году).

Основателями «Фокстрота» являются украинские предприниматели Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.