Украина и Европейский союз договорились обновить соглашение о свободной торговле, оно позволяет сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций, сообщил торговый представитель – заместитель министра экономики Тарас Качка.

Подробности

За последний месяц Украина и ЕС подробно проговорили условия торговли всеми аграрными товарами и получили хороший результат, отметил Качка.

Из 40 квот пять упрощены в целом, в четырех квотах либерализированы отдельные товары, четыре квоты перекомпонованы.

Какие квоты увеличили

Мед – на 583,3% с 2021 года, сахар – 500%, обработанный крахмал – 500%, ячменная сечка и крупа; зерновые, обработанные иным образом, – 435,8%, отруби, лузга и остатки – 386%, сухое молоко – 308%, яйца – 300%, солод – 250%, обработанные томаты – 250%, переработанные сахарные продукты – 250%, крахмалы – 244%, сливочное масло – 233,3%, овес – 192,5%, кукуруза – 153%, молоко, сливки, сгущенка – 150%, чеснок – 150%, другие сахара – 150%, сок яблочный – 150%, продукты из обработанного сливочного масла – 150%, сахарная кукуруза – 150%, маннитол-сорбитол – 150%, переработанные зерновые продукты – 150%, сахарные сиропы – 135%, мясо птицы – 133,3%, пшеница – 130%, этанол – 125%, ячмень – 122,2%.

Что касается реальных объемов торговли – 21 из 34 квот имеет объем больше, чем максимум за время действия преференций и еще в трех квотах объем больше экспорта 2024 года.

Шесть квот, в которых объем меньше уровня 2024 года, но условия торговли позволяют поддерживать объемы экспорта.

«Только для трех товаров объемы меньше, чем при преференциях, но мы минимизировали вред. Следующий пересмотр в сторону дальнейшей либерализации – в 2028 году», – отметил Качка.

Контекст

6 июня ЕС отменил действие так называемого торгового безвиза с Украиной – автономных торговых преференций, введенных в июне 2022 года в качестве временной меры поддержки после начала полномасштабного вторжения России. Эти преференции позволяли беспошлинный ввоз украинских товаров на рынок ЕС, в частности аграрной продукции.

По истечении срока действия Евросоюз возобновил квоты на чувствительные позиции, в том числе зерно, мед, яйца и мясо птицы. Это решение было принято под давлением некоторых стран-членов, прежде всего Польши, Румынии, Болгарии и Венгрии, опасавшихся негативного влияния на собственных производителей.

30 июня Украина и ЕС заключили обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Новое соглашение включает в себя механизм защиты рынка ЕС в случае, если импорт из Украины будет создавать проблемы для ЕС или отдельных стран-членов.

Согласно договоренностям, Украина сможет экспортировать в ЕС больше продукции, чем до полномасштабного вторжения, но меньше, чем во время действия «торгового безвиза». Для чувствительных товаров, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличены, но они ниже пиковых объемов импорта, чтобы предотвратить дестабилизацию европейского рынка.

Менее чувствительные товары получат умеренное расширение доступа, а отдельные категории продукции будут полностью либерализированы.