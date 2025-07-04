Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Минэкономики: Обновленное торговое соглашение с ЕС позволяет Украине сберечь объемы экспорта. Что с квотами?

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Тарас Качка /Getty Images

Тарас Качка Фото Getty Images

Украина и Европейский союз договорились обновить соглашение о свободной торговле, оно позволяет сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций, сообщил торговый представитель – заместитель министра экономики Тарас Качка.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Подробности

  • За последний месяц Украина и ЕС подробно проговорили условия торговли всеми аграрными товарами и получили хороший результат, отметил Качка.
  • Из 40 квот пять упрощены в целом, в четырех квотах либерализированы отдельные товары, четыре квоты перекомпонованы.

Какие квоты увеличили

  • Мед – на 583,3% с 2021 года, сахар – 500%, обработанный крахмал – 500%, ячменная сечка и крупа; зерновые, обработанные иным образом, – 435,8%, отруби, лузга и остатки – 386%, сухое молоко – 308%, яйца – 300%, солод – 250%, обработанные томаты – 250%, переработанные сахарные продукты – 250%, крахмалы – 244%, сливочное масло – 233,3%, овес – 192,5%, кукуруза – 153%, молоко, сливки, сгущенка – 150%, чеснок – 150%, другие сахара – 150%, сок яблочный – 150%, продукты из обработанного сливочного масла – 150%, сахарная кукуруза – 150%, маннитол-сорбитол – 150%, переработанные зерновые продукты – 150%, сахарные сиропы – 135%, мясо птицы – 133,3%, пшеница – 130%, этанол – 125%, ячмень – 122,2%.
  • Что касается реальных объемов торговли – 21 из 34 квот имеет объем больше, чем максимум за время действия преференций и еще в трех квотах объем больше экспорта 2024 года.
  • Шесть квот, в которых объем меньше уровня 2024 года, но условия торговли позволяют поддерживать объемы экспорта.
  • «Только для трех товаров объемы меньше, чем при преференциях, но мы минимизировали вред. Следующий пересмотр в сторону дальнейшей либерализации – в 2028 году», – отметил Качка.

Контекст

6 июня ЕС отменил действие так называемого торгового безвиза с Украиной – автономных торговых преференций, введенных в июне 2022 года в качестве временной меры поддержки после начала полномасштабного вторжения России. Эти преференции позволяли беспошлинный ввоз украинских товаров на рынок ЕС, в частности аграрной продукции.

По истечении срока действия Евросоюз возобновил квоты на чувствительные позиции, в том числе зерно, мед, яйца и мясо птицы. Это решение было принято под давлением некоторых стран-членов, прежде всего Польши, Румынии, Болгарии и Венгрии, опасавшихся негативного влияния на собственных производителей.

30 июня Украина и ЕС заключили обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Новое соглашение включает в себя механизм защиты рынка ЕС в случае, если импорт из Украины будет создавать проблемы для ЕС или отдельных стран-членов.

Согласно договоренностям, Украина сможет экспортировать в ЕС больше продукции, чем до полномасштабного вторжения, но меньше, чем во время действия «торгового безвиза». Для чувствительных товаров, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличены, но они ниже пиковых объемов импорта, чтобы предотвратить дестабилизацию европейского рынка.

Менее чувствительные товары получат умеренное расширение доступа, а отдельные категории продукции будут полностью либерализированы.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні