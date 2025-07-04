Україна та Європейський союз домовилися оновити угоду про вільну торгівлю, вона дозволяє зберегти обсяги торгівлі, досягнуті за часи дії автономних торговельних преференцій. Про це повідомив торговий представник – заступник міністра економіки Тарас Качка.

Деталі

За останній місяць Україна та ЄС детально проговорили умови торгівлі всіма аграрними товарами і «отримали гарний результат», зазначив Качка.

З 40 квот пʼять спрощено загалом, у чотирьох квотах лібералізовано окремі товари, чотири квоти перекомпоновано.

Які квоти збільшили

У порівнянні з 2021 роком квоти на мед зросли у 5,8 раза, цукор – у 5 разів, оброблений крохмаль – у 5 разів, ячмінна січка та крупа, а також зернові, оброблені іншим чином, – у 4,4 раза, висівки, лузга та залишки – у 3,86 раза, сухе молоко – у 3,1 раза, яйця – у 3 рази, солод – у 2,5 раза, оброблені томати – у 2,5 раза, перероблені цукрові продукти – у 2,5 раза, крохмалі – у 2,4 раза, вершкове масло – у 2,3 раза, овес – на 92,5%, на кукурудзу – на 53%, на молоко, вершки та згущене молоко – на 50%, на часник – на 50%, на інші цукри – на 50%, на сік яблучний – на 50%, на продукти з обробленого вершкового масла – на 50%, на цукрову кукурудзу – на 50%, на манітол-сорбітол – на 50%, на перероблені зернові продукти – на 50%, на цукрові сиропи – на 35%, на м’ясо птиці – на 33,3%, на пшеницю – на 30%, на етанол – на 25%, на ячмінь – на 22,2%.

Щодо реальних обсягів торгівлі – 21 з 34 квот має обсяг більший, ніж максимум за час дії преференцій і ще в трьох квотах обсяг більший за експорт 2024 року.

Шість квот, в яких обсяг менший за рівень 2024 року, але умови торгівлі дозволяють підтримувати обсяги експорту.

«Лише для трьох товарів обсяги менші, ніж за часів преференцій, але ми мінімізували шкоду», – зазначив Качка

Оновлені правила набудуть чинності з 1 серпня, наступний перегляд у бік подальшої лібералізації – у 2028 році.

Контекст

6 червня ЄС скасував дію так званого торговельного безвізу з Україною – автономних торговельних преференцій, запроваджених у червні 2022 року як тимчасовий захід підтримки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ці преференції дозволяли безмитне ввезення українських товарів на ринок ЄС, зокрема аграрної продукції.

Після завершення терміну дії Євросоюз відновив квоти на чутливі позиції, зокрема зерно, мед, яйця та м’ясо птиці. Це рішення було ухвалене під тиском деяких країн-членів, насамперед Польщі, Румунії, Болгарії та Угорщини, які побоювалися негативного впливу на власних виробників.

30 червня Україна та ЄС уклали оновлену Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Нова угода включає механізм захисту ринку ЄС у разі, якщо імпорт з України створюватиме проблеми для ЄС або окремих країн-членів.

Згідно з домовленостями, Україна зможе експортувати до ЄС більше продукції, ніж до повномасштабного вторгнення, але менше, ніж під час дії «торговельного безвізу». Для чутливих товарів, як-то яйця, цукор і пшениця, квоти збільшено, але вони нижчі за пікові обсяги імпорту, щоб запобігти дестабілізації європейського ринку.

Менш чутливі товари отримають помірне розширення доступу, а окремі категорії продукції буде повністю лібералізовано.