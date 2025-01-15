OpenAI готовится запустить цифрового ассистента на базе ChatGPT. Что он может

Компания OpenAI анонсировала запуск ранней версии новой функции для ChatGPT, которая позволит пользователям планировать простые задачи на будущее, сообщила пресс-служба компании 14 января. Таким образом, ChatGPT может стать не только чат-ботом, но и цифровым помощником.
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Подробности
- Новая функция позволит пользователям просить ChatGPT напомнить, например, выгулять собаку в 08:00 или рассказать детям сказку на ночь в 20:00. Чат-бот будет посылать письменное уведомление в указанное время.
- OpenAI планирует запустить бета-версию этой функции в ближайшие дни для платных пользователей ChatGPT Plus, Team и Pro.
- С новой функцией OpenAI стремится сделать ChatGPT еще более полезным в течение дня, что приблизит его к цифровым помощникам, таким как Google Assistant, Siri от Apple и Alexa от Amazon.
Контекст
С момента своего запуска два года назад ChatGPT собрал более 300 млн активных пользователей еженедельно, которые используют его для решения разнообразных запросов – от поиска синонимов до анализа статистических данных.
В ноябре 2024-го стало известно, что Apple готовит обновленную версию Siri, чтобы усилить свои позиции в сфере искусственного интеллекта и догнать конкурентов. Презентация новинки состоится на следующий год, а на рынке она появится в 2026-м. Обновление 13-летнего сервиса Siri является частью стратегии Apple стать одним из лидеров на рынке ИИ, таких как OpenAI.
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