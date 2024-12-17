«Убийца Google». OpenAI открыл доступ к поисковому сервису ChatGPT Search всем пользователям

Американский стартап OpenAI предоставил всем пользователям доступ к поисковому сервису ChatGPT Search на основе искусственного интеллекта. Таким образом, компания обостряет конкуренцию с Google. Об этом пишет Barron's 17 декабря.

Подробности

Ранее эта функция была эксклюзивной для платных подписчиков.

Новый продукт будет доступен всем пользователям, которые вошли в систему через мобильные приложения или веб-сайт компании.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователь войдя в свою учетную запись ChatGPT, на главном экране в поле ввода текста должен нажать значок в форме глобуса или опцию «Поиск в интернете». После этого пользователь сможет вводить запросы, чтобы воспользоваться функцией и получать ответы с помощью интернета.

Пользователи могут вводить запросы на естественном языке и получать ответы, основанные на данных из проверенных источников, с возможностью настройки этой функции в качестве поисковой системы по умолчанию.

Контекст

OpenAI, ключевой игрок в области искусственного интеллекта, расширяет свое присутствие на рынке, где долгое время доминировала Google. Компания также выходит на одну линию из Bing от Microsoft и новыми игроками, такими как Perplexity.

Стартап под руководством Сэма Альтмана в этом году заключил соглашения с несколькими известными издательствами, включая Condé Nast, журнал Time, Financial Times, Business Insider, а также европейские медиа, такие как французская Le Monde и испанская Prisa Media.

OpenAI отметила, что активно сотрудничает с представителями новостной индустрии, собирая обратную связь по поводу своей поисковой функции.

В июле компания избирательно запустила SearchGPT – прототип инновационной поисковой системы на базе искусственного интеллекта, обеспечивающей доступ к актуальной информации в интернете в режиме реального времени.