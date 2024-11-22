Apple готує оновлену версію Siri у спробі наздогнати конкурентів у галузі ШІ – Bloomberg

Компанія Apple Inc. поспішає розробити розмовну версію свого цифрового помічника Siri, прагнучи наздогнати ChatGPT від OpenAI та інші голосові сервіси, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Презентація запланована наступного року, а випуск на ринок – 2026 року.

Ключові факти

Нова Siri використовує більш просунуті великі мовні моделі (LLM), щоб забезпечити двосторонні розмови, система також може обробляти складніші запити швидше, сказали джерела.

Компанія дебютувала зі своєю широко розрекламованою платформою Apple Intelligence минулого місяця, але їй, як і раніше, не вистачає багатьох функцій, які пропонують інші технологічні гіганти.

Новий голосовий помічник, який зрештою буде доданий до Apple Intelligence, отримав від фахівців, що працюють над ним, назву «LLM Siri».

Apple тестує оновлене програмне забезпечення на iPhone, iPad і Mac як окрему програму, але ця технологія в кінцевому підсумку замінить інтерфейс Siri, на який користувачі покладаються сьогодні. Компанія планує оголосити про зміни вже в 2025 році в рамках майбутніх оновлень програмного забезпечення iOS 19 та macOS 16, повідомили джерела.

Як і Apple Intelligence цієї осені, нові функції не будуть негайно включені до апаратних пристроїв наступного року. Натомість Apple в даний час планує випустити нову Siri для споживачів вже навесні 2026 року, приблизно через півтора роки.

Оновлена ​​Siri буде покладатися на нові моделі штучного інтелекту Apple і розширено використовувати App Intents, що дозволить точніше контролювати сторонні програми. Програмне забезпечення зможе використовувати функції Apple Intelligence, такі як можливість писати та резюмувати текст.

Контекст

Apple кілька років намагалася дати Siri більше розмовних можливостей, але не могла знайти правильної технології. Більше року тому Apple перевела команду, що відповідає за взаємодію Siri з користувачами, з підрозділу ШІ до своєї групи, що відповідає за програмні інтерфейси.

Хоча Apple оголосила про «початок нової ери» для Siri, коли вперше представила свою платформу ІІ в червні, компанія ще має повністю переробити програмне забезпечення. Оновлення, що супроводжували Apple Intelligence, були в основному косметичними.

Siri отримає додаткові настройки протягом найближчих місяців в рамках iOS 18, поточної операційної системи iPhone. Наступне покоління LLM, заплановане для iOS 19, буде новою наскрізною системою, яка надасть більш просунуті можливості, подібні до ChatGPT. Поки компанія працює над цією новою технологією, наступного місяця вона додасть ChatGPT до Apple Intelligence. Пізніше Apple планує запропонувати додаткові варіанти чат-ботів, такі як Gemini.