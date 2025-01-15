OpenAI готується запустити цифрового помічника на базі ChatGPT. Що він може

Компанія OpenAI анонсувала запуск ранньої версії нової функції для ChatGPT, яка дасть змогу користувачам планувати прості завдання на майбутнє, про це повідомила пресслужба компанії 14 січня. Таким чином, ChatGPT може стати не лише чат-ботом, а й цифровим помічником.

Деталі

Нова функція дасть можливість користувачам просити ChatGPT нагадати, наприклад, вигуляти собаку о 08:00 або розповісти дітям казку на ніч о 20:00. Чат-бот надсилатиме письмове сповіщення в зазначений час.

OpenAI планує запустити бета-версію цієї функції найближчими днями для платних користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro. Користувачі зможуть планувати завдання через браузер або застосунки OpenAI ChatGPT.

З новою функцією OpenAI прагне зробити ChatGPT ще кориснішим протягом дня, що наблизить його до цифрових помічників, таких як Google Assistant, Siri від Apple і Alexa від Amazon.

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Контекст

З моменту свого запуску два роки тому ChatGPT зібрав понад 300 млн активних користувачів щотижня, які використовують його для вирішення різноманітних запитів – від пошуку синонімів до аналізу статистичних даних.

У листопаді 2024-го стало відомо, що Apple готує оновлену версію Siri, аби посилити свої позиції в сфері штучного інтелекту та наздогнати конкурентів. Презентація новинки відбудеться наступного року, а на ринку вона з’явиться у 2026-му. Оновлення 13-річного сервісу Siri є частиною стратегії Apple стати одним з лідерів на ринку ШІ, таких як OpenAI.