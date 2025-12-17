Amazon ведет переговоры об инвестициях в OpenAI, создателя ChatGPT. Потенциальная сделка может оценить компанию по искусственному интеллекту более чем в $500 млрд. Об этом 17 декабря пишет Reuters со ссылкой на источники.

Детали

Возможная инвестиция Amazon может составить около $10 млрд, однако переговоры остаются «очень гибкими», пишет издание.

Отмечается, что сделка подчеркивает огромный спрос индустрии ИИ на вычислительные мощности, поскольку компании соревнуются в создании систем, которые могут конкурировать или превышать человеческий интеллект.

По информации The Information, OpenAI планирует использовать чипы Amazon Trainium, которые конкурируют с чипами Nvidia и Google, а инвестиция Amazon может стать началом большего раунда финансирования с участием других инвесторов.

OpenAI также рассматривает продажу корпоративной версии ChatGPT Amazon, однако неизвестно, будет ли сделка включать интеграцию таких функций, как возможности для шопинга, которые Amazon разрабатывает для собственных приложений.

Контекст

Ранее в этом году такие компании, как Nvidia и Oracle, заключили сделки с OpenAI на несколько миллиардов долларов. В ноябре OpenAI также подписала соглашение с Amazon на предоставление облачных услуг на сумму $38 млрд.

Инвесторы, впрочем, остаются осторожными, следя за признаками того, что спрос на ИИ может снижаться или что большие затраты не приносят ожидаемого результата. Переговоры между Amazon и OpenAI происходят на фоне подготовки компании к потенциальному первичному публичному размещению акций (IPO), которое, по данным Reuters, может оценить компанию до $1 трлн.

Эти переговоры также демонстрируют способность OpenAI к широкому партнерству после перехода от некоммерческого формата и сделки с Microsoft. Благодаря этой сделке OpenAI стала корпорацией общественного благополучия, контролируемой некоммерческой организацией, что позволяет ей более свободно привлекать капитал и получать вычислительные ресурсы. Microsoft владеет 27% акций OpenAI и имеет эксклюзивное право продавать модели OpenAI своим облачным клиентам.