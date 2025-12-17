Amazon веде переговори про інвестиції в OpenAI, творця ChatGPT. Потенційнійна угода може оцінити компанію з штучного інтелекту більш ніж у $500 млрд. Про це 17 грудня пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Можлива інвестиція Amazon може скласти близько $10 млрд, проте переговори залишаються «дуже гнучкими», пише видання.

Зазначається, що угода наголошує на величезному попиті індустрії ШІ на обчислювальні потужності, оскільки компанії змагаються в створенні систем, що можуть конкурувати або перевищувати людський інтелект.

За інформацією The Information, OpenAI планує використовувати чипи Amazon Trainium, які конкурують із чипами Nvidia та Google, а інвестиція Amazon може стати початком більшого раунду фінансування за участю інших інвесторів.

OpenAI також розглядає продаж корпоративної версії ChatGPT Amazon, проте невідомо, чи включатиме угода інтеграцію таких функцій, як можливості для шопінгу, які Amazon розробляє для власних додатків.

Контекст

Раніше цього року такі компанії, як Nvidia та Oracle, уклали угоди з OpenAI на кілька мільярдів доларів. У листопаді OpenAI також підписала угоду з Amazon на надання хмарних послуг на суму $38 млрд.

Інвестори, втім, залишаються обережними, стежачи за ознаками того, що попит на ШІ може знижуватися або що великі витрати не приносять очікуваного результату. Переговори між Amazon і OpenAI відбуваються на тлі підготовки компанії до потенційного первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке, за даними Reuters, може оцінити компанію до $1 трлн.

Ці переговори також демонструють здатність OpenAI до широкого партнерства після переходу від некомерційного формату та угоди з Microsoft. Завдяки цій угоді OpenAI стала корпорацією суспільного благополуччя, контрольованою некомерційною організацією, що дозволяє їй вільніше залучати капітал та отримувати обчислювальні ресурси. Microsoft володіє 27% акцій OpenAI та має ексклюзивне право продавати моделі OpenAI своїм хмарним клієнтам.