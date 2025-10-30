Компанія OpenAI, творець ChatGPT, розглядає можливість IPO з оцінкою до $1 трлн – потенційно одне з найбільших розміщень в історії. Про це 30 жовтня пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Документи до регуляторів можуть подати вже у другій половині 2026 року, пише видання.

Раніше йшлося про залучення щонайменше $60 млрд, але сума залежатиме від зростання бізнесу та ринкових умов. Фіндиректорка Сара Фрайр згадувала 2027 рік, але радники допускають кінець 2026-го.

В OpenAI офіційно заявляють: IPO не в пріоритеті. «Ми фокусуємось на стійкому бізнесі та доступі до AGI для всіх». Підготовка йде після реструктуризації, яка послабила залежність від Microsoft і спростила залучення капіталу.

IPO дозволить фінансувати проєкти в AI, що можуть вимагати трильйонів доларів. До кінця року виторг OpenAI прогнозується на рівні ~$20 млрд, хоча витрати також зростають. Поточна оцінка – близько $500 млрд.

OpenAI заснована у 2015-му як неприбуткова. Нині керує OpenAI Foundation (26% акцій OpenAI Group), яка може отримати додаткові частки за досягнення цілей.

Контекст

Вихід OpenAI на біржу став можливим після досягнення домовленості з Microsoft. Переговори між компаніями тривали близько року і супроводжувалися суперечками щодо структури власності та контролю над технологіями.

OpenAI планувала перехід із неприбуткової організації у публічний благодійний корпорат (public benefit corporation), щоб отримати доступ до інвестицій, капіталу й можливості провести IPO. Microsoft, яка вклала понад $13 млрд, вимагала суттєву частку – від 20% до 49%, тоді як OpenAI прагнула зберегти незалежність і право співпрацювати з іншими хмарними провайдерами.

Ситуацію ускладнював дедлайн до кінця року – невдача переговорів могла позбавити OpenAI підтримки інвесторів на кшталт SoftBank. У вересні 2025 року сторони підписали не зобов’язуючу угоду, що дозволила провести реструктуризацію: OpenAI зберегла неприбуткову частину, а Microsoft отримала акціонерну долю та доступ до хмарної інфраструктури й технологій компанії.

Рішення також погодили регулятори Каліфорнії та Делаверу. Завдяки компромісу щодо частки Microsoft і розподілу прав на інтелектуальну власність OpenAI змогла перейти до комерційної моделі, зберігши стратегічне партнерство зі своїм головним інвестором.