Коррупция в «Энергоатоме». Чернышев обжаловал меру пресечения

Forbes

1 хв читання

Экс-министр развития общин и территорий, вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышев обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о мере пресечения в деле о вероятной коррупции в энергетике. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Подробности

  • Защита Чернышева подала 24 ноября в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр постановления ВАКС по поводу избрания подозреваемому меры пресечения по делу о незаконном обогащении №991/11821/25.
  • Иск находится в статусе «назначен состав суда». Чего именно требует защита, пока неизвестно.

Контекст

НАБУ 11 ноября заявило, что в рамках спецоперации «Мидас» задокументировали передачу средств бывшему вице-премьер-министру. Имя правоохранители не разглашают, обозначая его только псевдонимом Че Гевара. Общая сумма переданных средств составила $1,2 млн и почти €100 000 наличными. Forbes Ukraine ведет хронику событий вокруг операции, получившей название «Мидас».

18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 51,6 млн грн для Чернышева. 19 ноября за него внесли залог.

