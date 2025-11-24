Підписка від 25 грн
Корупція в «Енергоатомі». Чернишов оскаржив запобіжний захід

Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Ексміністр розвитку громад та територій, віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу у справі про ймовірну корупцію в енергетиці. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Деталі

  • Захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу по справі про незаконне збагачення №991/11821/25.
  • Позов знаходиться у статусі «призначено склад суду». Що саме вимагає захист, наразі невідомо.

Контекст

НАБУ 11 листопада заявило, що в межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом Че Гевара. Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».

18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 51,6 млн грн для Чернишова. 19 листопада за нього внесли заставу.

