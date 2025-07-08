Победитель конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский может в судебном порядке обжаловать решение Кабинета министров не назначать его на должность и предложение провести повторный отбор кандидатов. В комментарии Forbes Ukraine он отметил, что прорабатывает различные варианты действий и не исключил обращения в суд.

Ключевые факты

Цивинский отметил, что пока не принял окончательного решения по своим дальнейшим действиям. «Обдумываю», – сказал он.

О том, что он имеет право обратиться в суд, говорит Forbes Ukraine один из чиновников, являющийся соавтором закона о БЭБ (общался на правах анонимности из-за сенситивности темы). «Он может обязать через суд принять его кандидатуру», – отметил собеседник.

«Для меня принципиальный вопрос – выяснить, какие именно оценки безопасности стали основанием для соответствующего решения», – добавляет в Facebook Цивинский. В течение 10 лет работы в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) успешно проходил проверки СБУ, добавляет он.

По его мнению, решение Кабмина противоречит закону. «Обратился в КМУ, конкурсную комиссию и СБУ, чтобы получить информацию», – добавляет победитель конкурса.

Члены конкурсной комиссии не обсуждали решение о вероятном переголосовании и ждут официального письма от Кабмина с аргументацией этого предложения. Об этом сообщили члены комиссии Олег Гиляка, Татьяна Мацелик и со стороны международников – Донатас Маласкевичюс.

Гиляка сомневается, что выполнить требование правительства комиссии будет легко. «Все члены комиссии уже определились, отбросив другие кандидатуры, – говорит он. – Было бы непонятно для общества, если бы снова выбирали среди тех, кого комиссия считает такими, что не отвечают требованиям закона».

Контекст

Вечером 7 июля Кабмин не согласовал кандидатуру Александра Цивинского на должность директора БЭБ и поручил комиссии повторно внести на голосование не более двух кандидатов.

Комиссия по отбору приняла решение о представлении кандидатуры Цивинского 24 июня по результату независимого конкурса, в котором принимали участие более 40 участников.

Правоохранитель был отобран со второй попытки, заручившись поддержкой трех членов комиссии, делегированных международными партнерами.

Решение о повторном голосовании может существенно затянуть назначение нового руководителя Бюро, работающего без полноценного председателя более двух лет, а также создать репутационные риски и для получения финансирования.

В частности, речь идет о следующем транше от МВФ более чем на $430 млн по итогам девятого пересмотра механизма расширенного финансирования. Назначение постоянного главы БЭБ – структурный маяк, который Украина должна выполнить до конца июля 2025 года.