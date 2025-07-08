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«Опрацьовую всі варіанти». Переможець конкурсу БЕБ Цивінський не виключає судового оскарження рішення уряду відхилити його кандидатуру 

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

2 хв читання

Переможець конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський може в судовому порядку оскаржити рішення Кабінету Міністрів не призначати його на посаду та пропозицію провести повторний відбір кандидатів. У коментарі Forbes Ukraine він зазначив, що опрацьовує різні варіанти дій та не виключив звернення до суду

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Ключові факти

  • Цивінський зазначив, що поки не ухвалив остаточного рішення стосовно своїх подальших дій. «Обмірковую», – сказав він.
  • Про те, що він має право звернутися до суду, каже Forbes Ukraine один із посадовців, який є співавтором закону про БЕБ (спілкувався на правах анонімності через сенситивність теми). «Він може зобов‘язати через суд прийняти його кандидатуру», – зазначив співрозмовник.
  • «Для мене є принциповим питання – з’ясувати, які саме безпекові оцінки стали підставою для відповідного рішення», – додає у Facebook Цивінський. Упродовж 10 років роботи в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) успішно проходив перевірки СБУ, додає він.
  • На його думку, рішення Кабміну суперечить закону. «Звернувся до КМУ, конкурсної комісії та СБУ, аби отримати інформацію», – додає переможець конкурсу.   
  • Члени конкурсної комісії наразі не обговорювали рішення про ймовірне переголосування та чекають офіційний лист від Кабміну з аргументацією цієї пропозиції. Про це повідомили члени комісії Олег Гиляка, Тетяна Мацелик та з боку міжнародників – Донатас Маласкевічюс.
  • Гиляка сумнівається, що виконати вимогу уряду комісії буде легко. «Усі члени комісії вже визначилися, відкинувши інші кандидатури, – каже він. – Було б незрозуміло для суспільства, якби знову обирали серед тих, кого комісія вважає такими, що не відповідають вимогам закону».

Контекст

Ввечері 7 липня Кабмін не погодив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ та доручив комісії повторно внести на голосування не більше двох кандидатів. 

Комісія з відбору ухвалила рішення про подання кандидатури Цивінського 24 червня за результатом незалежного конкурсу, участь в якому брали понад 40 учасників. 

Правоохоронець був відібраний з другої спроби, заручившись підтримкою трьох членів комісії, делегованих міжнародними партнерами. 

Рішення про повторне голосування може суттєво затягнути призначення нового очільника Бюро, яке працює без повноцінного голови понад два роки, а також створити ризики репутаційні та для отримання фінансування. 

Зокрема, йдеться про наступний транш від МВФ на понад $430 млн за підсумком дев’ятого перегляду механізму розширеного фінансування. Призначення постійного голови БЕБ – структурний маяк, який Україна має виконати до кінця липня 2025-го.

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