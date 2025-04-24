Ощадбанк добился ареста €87 млн ​​российских активов во Франции

Ощадбанк зарегистрировал арест активов России во Франции на сумму €87 млн как часть компенсации за потерянные крымские активы. Теперь банк будет пытаться продать эти активы, сообщили Forbes Ukraine в пресс-службе.

Ключевые факты

Ощадбанк зарегистрировал арест активов россии во Франции на сумму около €87 млн ​​– подтверждение этому поступило в банк 23 апреля.

В Ощадбанке уточнили, что банк не стал собственником активов, речь идет об обременении, в частности запрете на реализацию.

Согласно французскому законодательству, Ощадбанк как первый заявитель имеет приоритетное право на удовлетворение своих требований из арестованного имущества.

Франция признала решение Арбитражного трибунала от 2018 года по иску АО «Ощадбанк» к РФ на сумму свыше $1,11 млрд, что касалось компенсации убытков, понесенных Ощадбанком в результате незаконной экспроприации Россией активов в Крыму.

Банк ожидает, что Россия попытается обжаловать это решение и затянуть процесс в юридической плоскости, сообщили в пресс-службе.

«Весь наш предыдущий опыт судебных процессов с россией по этому кейсу свидетельствует, что и это решение не будет выполнено добровольно, и что Ощад ожидает длительная борьба за реализацию этих активов», – отметила член Наблюдательного совета Ощадбанка Роза Тапанова.

Контекст

В 2015 году Ощадбанк подал иск в РФ со ссылкой на соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка связаны с аннексией АР Крым Россией и экспроприацией имущества банка.

В ноябре 2018 года Арбитражный трибунал в Париже удовлетворил требование Ощадбанка по компенсации $1,3 млрд ущерба, нанесенного в результате аннексии АР Крым Россией. Тогда Ощадбанк стал первой госкомпанией и банковским учреждением, выигравшим дело против России по поводу убытков после аннексии АР Крым. Россия же не признала решение международного арбитража и отказалась компенсировать убытки Ощадбанка.

Арест российских активов является частью многолетней работы Ощадбанка, которая ведется в ряде юрисдикций.

Банк также фиксирует все убытки, причиненные банку после 2022 года, они станут базой для дальнейших исков против РФ.