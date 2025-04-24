Ощадбанк домігся арешту €87 млн російських активів у Франції 

Ощадбанк зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму €87 млн як частину компенсації за втрачені кримські активи. Тепер банк намагатиметься продати ці активи, повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі.

Ключові факти

Ощадбанк зареєстрував арешт на активи росії у Франції на суму близько €87 млн – підтвердження цього надійшло до банку 23 квітня.

В Ощадбанку уточнили, що банк не став власником активів, йдеться про обтяження, зокрема заборону на реалізацію.

Згідно з французьким законодавством, Ощадбанк як перший заявник має пріоритетне право на задоволення своїх вимог із заарештованого майна.

Франція визнала рішення Арбітражного трибуналу від 2018 року за позовом АТ «Ощадбанк» до РФ на суму понад $1,11 млрд, що стосувалось компенсації збитків, які Ощадбанк зазнав внаслідок незаконної експропріації Росією активів у Криму.

Банк очікує, що Росія намагатиметься оскаржувати це рішення і затягнути процес в юридичній площині, повідомили у пресслужбі.

«Весь наш попередній досвід судових процесів з росією за цим кейсом свідчить, що й це рішення не буде виконано добровільно, і що на Ощад очікує тривала боротьба за реалізацію цих активів», – зазначила членкиня наглядової ради Ощадбанку Роза Тапанова.

Контекст

У 2015 році Ощадбанк подав позов до РФ із посиланням на угоду між Росією і Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій. Вимоги банку повʼязані з анексією АР Крим Росією і експропріацією майна банку.

У листопаді 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі задовольнив вимогу Ощадбанку щодо компенсації $1,3 млрд збитків, завданих внаслідок анексії АР Крим Росією. Тоді Ощадбанк став першою держкомпанією та банківською установою, яка виграла справу проти Росії щодо збитків після анексії АР Крим. Росія ж не визнала рішення міжнародного арбітражу й відмовилася компенсовувати збитки Ощадбанку.

Арешт російських активів є частиною багаторічної роботи Ощадбанку, яка ведеться в низці юрисдикцій.

Банк також фіксує всі збитки, завдані банку після 2022 року, вони стануть базою для подальших позовів проти РФ.