Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Ощадбанк предоставит €40 млн «Эко-Оптима» Козицкого для построения ВЭС во Львовской области

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Ощадбанк и группа компаний «Эко-Оптима» Зиновия Козицкого заключили ряд соглашений по реализации проекта по строительству ветроэлектростанции «Сокальская ВЭС» во Львовской области мощностью 39,9 МВт, сообщает пресс-служба финучреждения 4 февраля. В целом банк предоставляет €40 млн, что кроме кредитования включает более €23 млн при участии в соглашении банка-партнера ЕБРР.

Ключевые факты

  • Это первый крупный проект Ощадбанка с группой компаний «Эко-Оптима».
  • Проект «Сокальская ВЭС» предусматривает установку семи современных ветрогенераторов немецкой компании NORDEX, которые должны обеспечивать генерацию около 122 млн кВт-ч электроэнергии в год.
  • Ожидается, что проект, срок реализации которого составит чуть более года, окажет положительное влияние на энергобаланс страны.
  • По словам владельца группы компаний «Эко-Оптима» Зиновия Козицкого, подписание кредитного договора с Ощадбанком реализовали в короткие сроки, фактически за 2,5 месяца, что «для проектного финансирования является рекордным результатом».

Контекст

«Эко-Оптима» – первая частная компания в Украине, которая получила в 2012 году кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и построила первую ветроэлектростанцию ​​в Западной Украине.

Компания является крупнейшей группой запада Украины, которая занимается разработкой и внедрением возобновляемых экологически чистых источников энергии. За время работы компании, начиная с 2011 года, был реализован ряд проектов в области энергетики.

Сейчас группа владеет 18 солнечными и ветровыми электростанциями, общей мощностью 216,8 МВт, из них 88,5 МВт – ветроэлектростанции.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине