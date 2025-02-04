Ощадбанк надасть €40 млн «Еко-Оптіма» Козицького для побудови ВЕС на Львівщині

Ощадбанк та група компаній «Еко-Оптіма» Зіновія Козицького уклали низку угод для реалізації проєкту з побудови вітроелектростанції «Сокальська ВЕС» у Львівській області потужністю 39,9 МВт, повідомляє пресслужба фінустанови 4 лютого. Загалом банк надає €40 млн, що, крім кредитування, включає понад €23 млн за участі в угоді банка-партнера ЄБРР.

Ключові факти

Це перший великий проєкт Ощадбанку з групою компаній «Еко-Оптіма».

Проєкт «Сокальська ВЕС» передбачає встановлення семи сучасних вітрогенераторів німецької компанії NORDEX, які мають забезпечувати генерацію близько 122 млн кВт-год. електроенергії на рік.

Очікується, що проєкт, термін реалізації якого становитиме трохи більше року, матиме позитивний вплив на енергобаланс країни.

За словами власника групи компаній «Еко-Оптіма» Зіновія Козицького, підписання кредитного договору з Ощадбанком реалізували у короткі терміни, фактично за 2,5 місяці, що «для проєктного фінансування є рекордним результатом».

Контекст

«Еко-Оптіма» – перша приватна компанія в Україні, яка отримала у 2012 році кредит Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та збудувала першу вітроелектростанцію в Західній Україні.

Компанія є найбільшою групою заходу України, яка займається розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії. За час роботи компанії, починаючи з 2011 року було реалізовано низку проектів у галузі енергетики.

Зараз група володіє 18 сонячними та вітровими електростанціями, загальною потужністю 216,8 МВт, з них 88,5 МВт – вітроелектростанції.