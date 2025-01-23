Дания гарантирует. ДТЭК привлек в западных банках €370 млн на достройку одной из крупнейших в Украине ВЭС. Почему холдинг Ахметова делает ставку на ветер

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Несмотря на войну, ДТЭК нашел деньги для достройки Тилигульской ВЭС. Как удалось уговорить Данию прогарантировать проект, сколько новая электростанция принесет энергетическому холдингу Рината Ахметова и поможет ли энергосистеме?
Достроить вторую очередь Тилигульской ветроэлектростанции (ВЭС) украинский энергохолдинг ДТЭК планировал еще в 2022 году. «Это наш самый большой заказ в Восточной Европе», – сообщил в 2021-м датский производитель ветротурбин Vestas, с которым ДТЭК ВИЭ заключила соглашение на поставку оборудования.
Война отсрочила старт проекта на три года. Почему, несмотря на войну, ДТЭК Рината Ахметова не отказался от достройки крупнейшей ветровой электростанции страны?
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