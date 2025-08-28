Российский нефтяной терминал Усть-Луга в сентябре будет работать на уровне примерно 350 000 баррелей в день, что составляет около половины его обычной мощности, из-за повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских дронов. Об этом 28 августа пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности

Проблемы в Усть-Луге начались после ударов дронов по насосной станции «Унеча» в Брянской области России в начале августа. «Унеча» является важным узлом для транспортировки нефти в Усть-Лугу.

Атаки также повлияли на поставки через трубопровод «Дружба», обеспечивающий нефтью Беларусь, Словакию и Венгрию. В четверг Словакия сообщила, что поставки через этот трубопровод частично возобновлены в тестовом режиме.

Детали по поводу поврежденного трубопровода неизвестны, но ремонт продолжается, хотя сроки полного возобновления работы остаются неопределенными.

По данным источников, сокращение мощности Усть-Луги приведет к перенаправлению нефти в российские порты Приморск и Новороссийск, что может помочь минимизировать потери от экспорта.

Контекст

Летом 2025 года участились украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, что уже привело к сокращению объемов экспорта нефти РФ.

В ночь на 22 августа транзит нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба» был остановлен после очередного удара по объекту возле российско-белорусской границы.

Нефтеперекачивающая станция «Унеча» в Брянской области России, ключевой элемент сети нефтепроводов «Дружба», принадлежащей АК «Транснефтепродукт», была атакована беспилотниками ГУР в ночь на 13 августа. Эта станция играет критическую роль в транспортировке нефти по системе трубопроводов протяженностью около 9000 км, обеспечивая, в частности, потребности российского военно-промышленного комплекса. После атаки министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал Украину прекратить удары по энергетическим объектам, обеспечивающим поставки нефти в Венгрию, подчеркнув, что его страна не участвует в войне.