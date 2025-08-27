Forbes Digital підписка
Украинские атаки и пошлины Трампа сокращают экспорт российской нефти – Bloomberg

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Поставки российской нефти сокращаются из-за украинских атак на нефтяную инфраструктуру и новых американских пошлин на товары из Индии. За прошедшую неделю экспорт упал на 320 000 баррелей в день, достигнув самого низкого уровня в месяц, свидетельствуют расчеты Bloomberg.

  • За неделю до 24 августа поставки нефти из российских портов сократились до 2,72 млн баррелей в день, что на 320 000 меньше, чем неделей ранее. Основной причиной стало уменьшение загрузок в балтийском порту Усть-Луга.
  • Украинские беспилотники атаковали насосную станцию ​​»Унеча» на трубопроводе «Дружба» возле границы с Беларусью, что остановило поставки в Венгрию и Словакию и затруднило экспорт из Усть-Луги. Лишь два танкера загрузили нефть в этом порту на прошлой неделе по сравнению с шестью двумя неделями ранее.
  • Кроме того, атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде и Новошахтинске снизили переработку нефти в России на 700 000 баррелей в день в августе. Это может временно увеличить экспорт, если переработка остается ограниченной.
  • Удвоение тарифов США на товары из Индии до 50% в связи с ее закупками российской нефти привело к сокращению поставок в эту страну на 500 000 баррелей в день за последние два месяца. Даже если все танкеры без четкого пункта назначения прибудут в Индию, потоки все равно будут ниже на 17% по сравнению с июнем, отметило агентство.
  • Стоимость российского экспорта упала на 9%, до $1,11 млрд, за неделю до 24 августа из-за сокращения объемов и снижения цен. К примеру, цена на нефть Urals из Балтики упала до $54,88 за баррель, что является самым низким показателем с середины июня.

Контекст

До 2022 года Индия почти не покупала российскую нефть, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину ее импорт резко возрос и сейчас составляет около 37% российских поставок, по данным Kasatkin Consulting.

Именно эта зависимость стала мишенью для критики Трампа, который в последние недели публично давит на индийских политиков и энергетические корпорации. Объемы закупок могут измениться, если Индия заключит торговое соглашение со США и Вашингтон ослабит требования.

С 27 августа США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии из-за закупки последней российской нефти.

После весеннего перерыва Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Пик попаданий пришелся на август, когда было атаковано восемь НПЗ. Какие заводы были поражены и насколько это ощутимо для России, читайте здесь.

Украинские дроны также остановили нефтепровод «Дружба», по которому транспортируют российскую нефть в страны Центральной Европы.

