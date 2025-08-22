Транзит російської нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» був зупинений після чергової атаки на об’єкт поблизу російсько-білоруського кордону. Про це заявив міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто 21 серпня.

Деталі

За словами Сіярто, це вже третя атака на нафтопровід за короткий проміжок часу. Він звинуватив Україну в організації цих атак, назвавши їх спробою «втягнути Угорщину у війну».

«Ми не дозволимо втягнути нашу країну в конфлікт. Угорщина рішуче підтримує мирні ініціативи та захищатиме свої національні інтереси», – наголосив Сіярто.

У Міністерстві закордонних справ Угорщини заявили, що розглядають можливість відповідних заходів у зв’язку з інцидентом, погрожуючи «адекватною реакцією» на дії, які загрожують енергопостачанню країни.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що ввечері 21 серпня було здійснено атаку на нафтоперекачувальну станцію «Унеча». Це вже другий удар по цьому об’єкту за місяць – попередня атака відбулася в ніч на 13 серпня.

«Птахи СБС 14-го полку Сил безпілотних систем доставили «жало» хробакам. Подорож наших Птахів по нафтопереробних об’єктах ворога триває», – зазначив Бровді.

Також він звернувся угорською, написавши «Ruszkik haza!», що в перекладі означає «Росіяни, додому!».

Контекст

Нафтоперекачувальна станція «Унеча» в Брянській області РФ, ключовий вузол магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить АК «Транснєфтєпродукт», зазнала атаки безпілотників ГУР у ніч на 13 серпня. Ця станція відіграє важливу роль у транспортуванні нафти трубопровідною системою протяжністю близько 9 000 км, забезпечуючи, зокрема, потреби військово-промислового комплексу Росії. Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Україну припинити удари по енергетичних об’єктах, які забезпечують постачання нафти до Угорщини, наголосивши, що країна не причетна до війни.

У ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали удару по іншій нафтоперекачувальній станції – «Нікольське» в Тамбовській області РФ. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинилося. Станція «Нікольське» є важливою частиною економічної інфраструктури Росії, забезпечуючи ресурсами окупаційні війська. Один день простою трубопроводу коштував Росії $16 млн.

Після інциденту Сіярто звинуватив Україну та Євросоюз у спробах втягнути Угорщину у війну. Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив Угорщині спрямовувати скарги своїм партнерам у Москві.