Російський нафтовий термінал Усть-Луга у вересні працюватиме на рівні приблизно 350 000 барелів на день, що становить близько половини його звичайної потужності, через пошкодження трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських дронів. Про це 28 серпня пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Проблеми в Усть-Лузі почалися після ударів дронів по насосній станції «Унеча» в Брянській області Росії на початку серпня. «Унеча» є важливим вузлом для транспортування нафти до Усть-Луги.

Атаки також вплинули на поставки через трубопровід «Дружба», який забезпечує нафтою Білорусь, Словаччину та Угорщину. У четвер Словаччина повідомила, що постачання через цей трубопровід частково відновлено в тестовому режимі.

Деталі щодо пошкодженого трубопроводу невідомі, але ремонт триває, хоча терміни повного відновлення роботи залишаються невизначеними.

За даними джерел, скорочення потужності Усть-Луги призведе до перенаправлення нафти до російських портів Приморськ і Новоросійськ, що може допомогти мінімізувати втрати від експорту.

Контекст

Улітку 2025 року почастішали українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру, що вже призвело до скорочення обсягів експорту нафти РФ.

У ніч на 22 серпня транзит нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» було зупинено після чергового удару по об’єкту біля російсько-білоруського кордону.

Нафтоперекачувальна станція «Унеча» в Брянській області Росії, ключовий елемент мережі нафтопроводів «Дружба», що належить АК «Транснафтопродукт», була атакована безпілотниками ГУР у ніч на 13 серпня. Ця станція відіграє критичну роль у транспортуванні нафти системою трубопроводів протяжністю близько 9000 км, забезпечуючи, зокрема, потреби російського військово-промислового комплексу. Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Україну припинити удари по енергетичних об’єктах, які забезпечують постачання нафти до Угорщини, підкресливши, що його країна не бере участі у війні.