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Окружение Трампа советует избегать разговора с Путиным, пока тот не согласится прекратить огонь в Украине – NBC News

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ближайшие советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему удержаться от разговора с российским лидером Владимиром Путиным, пока тот не примет четкое обязательство полностью прекратить боевые действия в войне против Украины. Об этом 4 апреля пишет NBC News со ссылкой на источники.

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Подробности

  • По словам чиновников, администрация опасается, что Трамп может неожиданно захотеть пообщаться с Путиным. Однако, как отмечают источники журналистов, президенту США сообщили, что телефонный разговор пока не есть удачным решением.
  • Близкое окружение Трампа считает, что диалог возможен только при условии, что Путин согласится на полное прекращение огня в конфликте между Россией и Украиной.
  • 30 марта Трамп сообщил NBC News о своем намерении провести разговор с Путиным в течение недели. Однако по состоянию на 4 апреля, по данным двух представителей администрации, никакие переговоры между Трампом и Путиным не запланированы, пишет издание.

Контекст

27 марта Владимир Путин выступил с предложением создать в Украине «временную администрацию», которая бы организовала новые выборы и способствовала заключению важных соглашений для завершения войны.

30 марта Дональд Трамп выразил свое возмущение относительно Путина, заявив, что был «очень зол» из-за очередных сомнений российского лидера в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такие заявления Путина указывают на «движение в ложном направлении». При этом он добавил, что ждет от Путина выполнения его обязательств в рамках договоренностей о прекращении войны в Украине.

2 апреля выяснилось, что американские сенаторы разработали законопроект о введении 500% пошлин для покупателей российской нефти, газа и урана, чтобы принудить РФ к миру.

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