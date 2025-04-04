Окружение Трампа советует избегать разговора с Путиным, пока тот не согласится прекратить огонь в Украине – NBC News

Ближайшие советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему удержаться от разговора с российским лидером Владимиром Путиным, пока тот не примет четкое обязательство полностью прекратить боевые действия в войне против Украины. Об этом 4 апреля пишет NBC News со ссылкой на источники.

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По словам чиновников, администрация опасается, что Трамп может неожиданно захотеть пообщаться с Путиным. Однако, как отмечают источники журналистов, президенту США сообщили, что телефонный разговор пока не есть удачным решением.

Близкое окружение Трампа считает, что диалог возможен только при условии, что Путин согласится на полное прекращение огня в конфликте между Россией и Украиной.

30 марта Трамп сообщил NBC News о своем намерении провести разговор с Путиным в течение недели. Однако по состоянию на 4 апреля, по данным двух представителей администрации, никакие переговоры между Трампом и Путиным не запланированы, пишет издание.

Контекст

27 марта Владимир Путин выступил с предложением создать в Украине «временную администрацию», которая бы организовала новые выборы и способствовала заключению важных соглашений для завершения войны.

30 марта Дональд Трамп выразил свое возмущение относительно Путина, заявив, что был «очень зол» из-за очередных сомнений российского лидера в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Трамп подчеркнул, что такие заявления Путина указывают на «движение в ложном направлении». При этом он добавил, что ждет от Путина выполнения его обязательств в рамках договоренностей о прекращении войны в Украине.

2 апреля выяснилось, что американские сенаторы разработали законопроект о введении 500% пошлин для покупателей российской нефти, газа и урана, чтобы принудить РФ к миру.