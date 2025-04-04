Оточення Трампа радить йому уникати розмови з Путіним, поки той не погодиться припинити вогонь в Україні – NBC News

Найближчі радники президента США Дональда Трампа рекомендують йому втриматися від розмови з російським лідером Володимиром Путіним, доки той не візьме на себе чітке зобов’язання повністю припинити бойові дії у війні проти України. Про це 4 квітня пише NBC News із посиланням на джерела.

Деталі

За словами чиновників, адміністрація побоюється, що Трамп може несподівано захотіти поспілкуватися з Путіним. Проте, як зазначають джерела журналістів, президенту США повідомили, що телефонна розмова наразі не є вдалим рішенням.

Близьке оточення Трампа вважає, що діалог можливий лише за умови, якщо Путін погодиться на повне припинення вогню в конфлікті між Росією та Україною.

30 березня Трамп повідомив NBC News про свій намір провести розмову з Путіним протягом тижня. Однак станом на 4 квітня, за даними двох представників адміністрації, жодних переговорів між Трампом і Путіним не заплановано, пише видання.

Контекст

27 березня Володимир Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.

30 березня Дональд Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямку». При цьому він додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.

2 квітня з’ясувалося, що американські сенатори розробили законопроєкт про введення 500% мит для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.