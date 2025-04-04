Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Оточення Трампа радить йому уникати розмови з Путіним, поки той не погодиться припинити вогонь в Україні – NBC News

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Найближчі радники президента США Дональда Трампа рекомендують йому втриматися від розмови з російським лідером Володимиром Путіним, доки той не візьме на себе чітке зобов’язання повністю припинити бойові дії у війні проти України. Про це 4 квітня пише NBC News із посиланням на джерела.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Деталі 

  • За словами чиновників, адміністрація побоюється, що Трамп може несподівано захотіти поспілкуватися з Путіним. Проте, як зазначають джерела журналістів, президенту США повідомили, що телефонна розмова наразі не є вдалим рішенням. 
  • Близьке оточення Трампа вважає, що діалог можливий лише за умови, якщо Путін погодиться на повне припинення вогню в конфлікті між Росією та Україною.
  • 30 березня Трамп повідомив NBC News про свій намір провести розмову з Путіним протягом тижня. Однак станом на 4 квітня, за даними двох представників адміністрації, жодних переговорів між Трампом і Путіним не заплановано, пише видання. 

Контекст 

27 березня Володимир Путін виступив із пропозицією створити в Україні «тимчасову адміністрацію», яка б організувала нові вибори та сприяла укладенню важливих угод для завершення війни.

30 березня Дональд Трамп висловив своє обурення щодо Путіна, заявивши, що був «дуже злий» через чергові сумніви російського лідера в легітимності президента України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що такі заяви Путіна вказують на «рух у хибному напрямку». При цьому він додав, що чекає від Путіна виконання його зобов’язань у рамках домовленостей про припинення війни в Україні.

2 квітня з’ясувалося, що американські сенатори розробили законопроєкт про введення 500% мит для покупців російської нафти, газу та урану, щоб примусити РФ до миру.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні