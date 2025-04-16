США погрожують підвищити мита для Китаю до 245%

США розглядають можливість збільшення імпортних мит на товари з Китаю з 145% до 245%, повідомляється на сайті Білого дому.
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Деталі
- У «день визволення» президент Дональд Трамп запровадив універсальне мито 10% на товари з усіх країн і вищі індивідуальні тарифи для країн із найбільшим торговим дефіцитом США.
- Зазначається, що понад 75 країн розпочали переговори про нові торговельні угоди, що призупинило дію вищих тарифів для них, окрім Китаю, який відповів контрзаходами.
- Через це Китай може зіткнутися з митами до 245% на експорт до США, йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.
Контекст
Після вступу на посаду в січні Дональд Трамп встановив 20% мита на товари з Китаю, а 2 квітня запровадив глобальні взаємні мита. До 10 квітня американські мита на китайський імпорт зросли до 145%, а 11 квітня Китай відповів підвищенням своїх мит до 125%.
За оцінками СОТ, торгова війна між США та Китаєм може скоротити їхній товарообіг на 80%, а поділ світової економіки на два блоки загрожує зменшенням глобального ВВП на 7% у довгостроковій перспективі.
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