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США погрожують підвищити мита для Китаю до 245%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

США розглядають можливість збільшення імпортних мит на товари з Китаю з 145% до 245%, повідомляється на сайті Білого дому.

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Деталі 

  • У «день визволення» президент Дональд Трамп запровадив універсальне мито 10% на товари з усіх країн і вищі індивідуальні тарифи для країн із найбільшим торговим дефіцитом США. 
  • Зазначається, що понад 75 країн розпочали переговори про нові торговельні угоди, що призупинило дію вищих тарифів для них, окрім Китаю, який відповів контрзаходами. 
  • Через це Китай може зіткнутися з митами до 245% на експорт до США, йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому. 

Контекст 

Після вступу на посаду в січні Дональд Трамп встановив 20% мита на товари з Китаю, а 2 квітня запровадив глобальні взаємні мита. До 10 квітня американські мита на китайський імпорт зросли до 145%, а 11 квітня Китай відповів підвищенням своїх мит до 125%.

За оцінками СОТ, торгова війна між США та Китаєм може скоротити їхній товарообіг на 80%, а поділ світової економіки на два блоки загрожує зменшенням глобального ВВП на 7% у довгостроковій перспективі.

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