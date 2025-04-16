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Падіння долара відновилося в очікуванні переговорів США з торговими партнерами

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У середу, 16 квітня, після короткої паузи долар США відновив своє падіння, поступаючись як безпечним, так і ризиковим валютам, пише Reuters. Трейдери очікують, чи вдасться адміністрації президента Дональда Трампа укласти нові торговельні угоди з партнерами.

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Деталі

  • Долар знизився на 0,77% проти євро, до $1,1368, залишившись вище трирічного мінімуму $1,1473, який було зафіксовано минулого тижня.
  • Проти єни долар впав на 0,53%, до 142,47, що є найнижчим рівнем з 30 вересня.
  • Найбільше долар просів проти швейцарського франка – на 1,03%, до 0,815, наблизившись до 10-річного мінімуму.

Контекст

Минулого тижня долар різко втратив позиції через занепокоєння економічними наслідками нових тарифів Дональда Трампа. 

США зараз ведуть переговори з Японією, Південною Кореєю та іншими країнами. Віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок заявив, що є висока ймовірність укладення «чудової угоди» з Великою Британією.

Водночас зростання напруженості з Китаєм та потенційні бар’єри з ЄС ускладнюють прогнозування. 15 квітня Трамп доручив розпочати розслідування щодо можливих нових тарифів на імпорт критичних мінералів, що може посилити тиск на Китай. Розслідування, відповідно до розд. 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, має на меті «визначити вплив на національну безпеку імпорту оброблених важливих корисних копалин і продуктів їх виробництва». Це потенційно може призвести до додаткових мит.

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