Парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления страны в ЕС

На заседании Национального собрания Армении 12 февраля был принят в первом чтении законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз». Об этом пишет Armenpress . За проект проголосовали 63 депутата, против – 7.

Подробности

За закон проголосовали только депутаты правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиционная фракция «Армения» не участвовала в голосовании, а фракция «Честь имею» выступила против.

11 февраля Национальное собрание начало обсуждение законопроекта о вступлении Армении в ЕС. Проект был инициирован общественной инициативой Evrovote, собравшей необходимые подписи для внесения законодательной инициативы в парламент. Инициатива собрала 60 000 подписей вместо необходимых 50 000.

Окончательная версия законопроекта, одобренная комиссией по европейской интеграции, имеет следующее содержание: «Республика Армения, выражая волю народа Республики Армения, ставит цель сделать Республику Армения безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной, объявляет о начале процесса.

Контекст

В сентябре 2024 года Армения и Европейский Союз начали переговоры о безвизовом режиме. Условием отмены виз гражданам Армении при краткосрочных поездках в ЕС было проведение правительством страны «значительных реформ в ключевых сферах». Среди важных вопросов были обеспечение безопасности проездных документов, контроль за границами, миграцией и предоставлением убежища, борьба с коррупцией и соблюдение основных прав, связанных со свободой передвижения.

В октябре премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в Европарламенте, назвал ЕС «ключевым партнером, поддерживающим фундаментальные реформы правительства Армении в последние годы» и заявил, что «Армения готова быть еще ближе к ЕС, насколько ЕС сочтет это возможным».

9 января 2025 года правительство Армении на заседании одобрило законопроект об инициации процесса вступления страны в Европейский Союз.