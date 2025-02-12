Парламент Вірменії проголосував за початок процесу вступу країни до ЄС

На засіданні Національних зборів Вірменії 12 лютого був ухвалений у першому читанні законопроект «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу». Про це пише Armenpress . За проєкт проголосували 63 депутати, проти – 7.

Деталі

За закон проголосували тільки депутати правлячої фракції «Громадянський договір». Опозиційна фракція «Вірменія» не брала участі в голосуванні, а фракція «Честь маю» виступила проти.

11 лютого Національні збори розпочали обговорення законопроєкту про вступ Вірменії до ЄС. Проєкт був ініційований громадською ініціативою Evrovote, яка зібрала необхідні підписи для внесення законодавчої ініціативи до парламенту. Ініціатива зібрала 60 000 підписів, замість необхідних 50 000.

Остаточна версія законопроєкту, схвалена комісією з європейської інтеграції, має наступний зміст: «Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставить мету зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою та процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу».

Контекст

У вересні 2024 року Вірменія та Європейський Союз розпочали переговори про безвізовий режим. Умовою скасування віз для громадян Вірменії при короткострокових поїздках до ЄС було проведення урядом країни «значних реформ у ключових сферах». Серед важливих питань були забезпечення безпеки проїзних документів, контроль за кордонами, міграцією та наданням притулку, боротьба з корупцією та дотримання основних прав, повʼязаних зі свободою пересування.

У жовтні премʼєр-міністр країни Нікол Пашинян, виступаючи в Європарламенті, назвав ЄС «ключовим партнером, що підтримує фундаментальні реформи уряду Вірменії в останні роки» і заявив, що «Вірменія готова бути ще ближчою до ЄС наскільки ЄС вважатиме це можливим».

9 січня 2025 року уряд Вірменії на засіданні схвалив законопроект про ініціацію процесу вступу країни до Європейського Союзу.